Elton John a câştigat un proces intentat pentru defăimare publicaţiei The Sun

Procesul a fost deschis de Elton John şi de partenerul de viaţă al acestuia, David Furnish, pe numele companiei News Group Newspapers, care deţine publicaţia britanică The Sun.

Potrivit acelui articol, în urmă cu doi ani, câinele lui Elton John a muşcat grav o fetiţă în vârstă de cinci ani, în Berkshire.

Avocatul artistului, prezent, vineri, la Înalta Curte din Londra, a spus că afirmaţiile sunt "false şi grav defăimătoare".

Publicaţia The Sun trebuie să îşi ceară scuze public pentru acest articol şi să plătească despăgubiri "semnificative", a căror valoare nu a fost făcută publică.

Articolul din The Sun a fost preluat şi de alte publicaţii britanice, precum Metro, The Daily Mirror şi The London Evening Standard.

Într-o carieră de cinci decenii, Elton John, în vârstă de 70 de ani, recompensat cu cinci premii Grammy, a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri TOP 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii '70, cu şapte albume consecutive No. 1 în Statele Unite şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock'n'roll. El continuă să fie un simbol al vieţii publice şi a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA, după sfârşitul anilor '80. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic în 1998.