Google va închide YouTube Gaming, versiunea pentru pasionaţii de jocuri a aplicaţiei YouTube

La momentul lansării din anul 2015, Google descria YouTube Gaming drept o experienţă separată de restul YouTube: ˝Poţi căuta cu încredere ştiind că la folosirea termenului Call lista cu rezultate va conţine referinţe la Call of Duty şi nu Call Me Maybe (videoclip youtube)˝. Altfel spus, aplicaţia şi portalul YouTube Gaming aveau menirea de a afişa prioritar doar conţinut YouTube care are efectiv legătură cu jocurile, într-o interfaţă adecvată pentru scopul propus.

Însă închiderea aplicaţiei nu va lăsa pe dinafară autorii de conţinut care au depus eforturi susţinute pentru a deveni cunoscuţi prin platforma YouTube Gaming, clipurile YouTube pe această temă urmând să fie reunite sub o categorie şi pagină dedicată în aplicaţia YouTube principală. Tot acolo vor apărea şi funcţiile perfecţionate sub aplicaţia YouTube Gaming: paginile pentru jocuri, funcţia super chat şi abonările la canale de gaming vor fi migrate automat.

Totodată, Google a anunţat şi lansarea unui nou ”gaming desination” pe portalul youtube, la secţiunea youtube.com/gaming. Aici va putea fi găsită cu cele mai populare jocuri transmise live, alături de clipuri recente şi sesiuni live stream de pe canalele la care suntem abonaţi. Secţiunea de gaming va folosi şi la promovarea autorilor de conţinut mai puţin cunoscuţi, care au nevoie de expunere pentru a-şi spori popularitatea.

YouTube Gaming şi noua secţiune pentru jocuri dedicată în aplicaţia şi portalul YouTube vor convieţui până în luna martie 2019, când Google va opri definitiv suportul celei dintâi.