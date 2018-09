Posibil remediu împotriva celebrelor amibe care consumă ţesutul creierului

Amiba aceasta se întâlneşte des în piscine calde, în lacuri şi în râuri. Există ocazii rare când amiba poate infecta o persoană sănătoasă şi poate cauza meningoencefalită primară amibiană, o boală care în cele mai multe situaţii este fatală. În afară de încercări cu medicamente antifungice, nu există tratament pentru infecţie , scrie Science Daily.

Descoperirile cercetătorilor de la Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences din cadrul University of California San Diego au fost publicate pe 13 septembrie în revista PLoS Pathogens.

„Nu sunt multe medicamentele care pot trece de bariera sânge-creier. Chiar dacă o substanţă poate inhiba sau omorî o amibă în farfurie, nu poate funcţiona într-un animal gazdă dacă nu ajunge în creier . De aceea am început cu medicamentele cunoscute pentru efectele asupra creierului”, a precizat Larissa Podust, una dintre cercetătoare.

Toate cele 13 substanţe testate au fost mai potente decât miltefosine, un medicament care este în prezent recomandat de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) pentru tratarea meningoencefalitei primare amibiane, în combinaţie cu alte medicamente.

Conform celor de la CDC, meningoencefalita primară amibiană este o afecţiune extrem de rară, dar foarte letală. Din 1962 până în 2017, din cei 143 de oameni infectaţi cu Naegleria fowleri, doar 4 au supravieţuit.