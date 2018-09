Tinerele dintr-un stat african sunt forţate să întreţină relaţii sexuale pentru a putea beneficia de produsele sanitare necesare oricărei femei

Andrew Trevett, reprezentantul Unicef din Kenya, a declarat pentru The Independent că a aflat că pentru adolescentele din acea zonă nu este ceva neobişnuit să întreţină relaţii sexuale în schimbul produselor sanitare. „Taxiurile noastre sunt nişte motociclete numite 'boda bodas', iar fetele întreţin relaţii sexuale cu motocicliştii care le oferă la schimb absorbante. Asta se întâmplă din două motive. Unul din ele este sărăcia. Fetele şi femeile nu au resurse financiare pentru a le putea cumpăra. Şi mai este şi problema dotărilor. În satele de unde provin aceste femei nu se găsesc produse sanitare”, a declarat Andrew Trevett, scrie mediafax.ro.

O tânără care este în al doilea an de facultate în Kuria a trăit trauma schimbului. „Am avut prima menstruaţie în 2014, când eram în clasa a şaptea, îmi amintesc foarte bine. Era ziua în care aveam ora de sport. Jucam foarte bine handball. Când mă pregăteam să intru în joc, o prietenă mi-a spus că aveam sânge pe picior. Când m-am verificat, pantalonii mei erau plini de sânge. Mi-a fost ruşine să îi spun profesorului pentru că era bărbat. Prietena mea mi-a spus să îmi leg o bluză la mijloc şi să spun profesorului că îmi este rău şi că nu pot să joc. Aşa am şi făcut. Când s-a terminat ziua, prietena mea a comandat două boda bodas, unul pentru mine şi unul pentru ea. Pe drum, ne-am oprit într-un loc oarecare, iar motocicliştii i-au dat prietenei mele o pungă mică”.

Fata nu ştia ce conţine punga. A ascultat instrucţiunile prietenei ei şi a urmat-o într-un loc secret. Când au ajuns, a scos din pungă absorbante şi lenjerie intimă, cumpărate de conducătorii boda boda. „Am fost şocată. Mi-a aranjat absorbantul pe lenjerie şi m-a pus să mă schimb. Aşa am şi făcut. Prietena mea mi-a spus să nu spun nimănui, nici măcar părinţilor şi m-a pus să le mulţumesc bărbaţilor. Unul dintre ei mi-a oferit un telefon şi mi-a spus să îl sun atunci când mai am nevoie. Am regretat că am acceptat. Un boda m-a convins să întreţin relaţii sexuale cu el. Am rămas însărcinată în 2016, iar în 2017 am născut un băieţel. M-am trezit într-o asemenea situaţie doar pentru că aveam nevoie de absorbante”, a adăugat tânăra.

Sărăcia ce ţine de menstruația lunară ale femeilor este o mare problemă în Kenya. Multe dintre ele folosesc pentru a se proteja haine vechi, bucăţi de pătură, pene de găină sau ziare. Altele folosesc absorbante, unele refolosite. 30% din şcolile din Kenya oferă produse sanitare, dar doar în cazuri de urgenţă.