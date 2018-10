Federația Sportivă Națională de Minifotbal anunță înscrierile la cel mai tare turneu de 5+1 amatori

Campionatul se va organiza în 3 Serii, format ligă, pentru orice nivel de pregătire:

1️⃣ Seria Națională 2️⃣ Seria A 3️⃣ Seria B

Doritorii de a forma o echipă și a participa la MF Series sunt rugați să lase un mesaj în privat sau să apeleze la numărul 069068514 pentru detalii.

📆 Durata: un sezon (toamna 2018 - primăvara 2019) 🔹 Startul campionatului: 5, 6, 7 octombrie 2018 🔹 Data limită de înregistrare: miercuri, 3 octombrie 🔹 Tragerea la sorți și stabilirea calendarului competițional: joi, 4 octombrie

📍 Locul: Chișinău, Telecentru, str. Gheorghe Asachi 23A, Urban Arena (4 terenuri noi cu vestiare moderne)

🥇🥈🥉 Deținătorii locurilor 1-3 în fiecare Serie se vor alege cu medalii și cupe din partea #FSNM. Fondul total de premii este de peste 70.000 lei. 🔹 Seria Națională - Campioana va reprezenta Moldova în Liga Campionilor, iar toate cheltuielile de deplasare, cazare și participare vor fi suportate de către FSNM. Cei mai buni jucători vor fi selectați în lotul național pentru a participa la Campionatele Europene și Mondiale la minifotbal. 🔹 Seria A (1 loc - 12.000 lei, 2 loc - 9.000 lei, 3 loc - 7.000 lei) 🔹 Seria B (1 loc - 9.000 lei, 2 loc - 7.000 lei, 3 loc - 5.000 lei)

Organizator: Federația Sportivă Națională de Minifotbal (FSNM)

🚩 #Alte_detalii 🔹 Format: campionat, fiecare cu fiecare (SN: 3 tururi disputate la Chișinău și Tiraspol. SA și SB: 2 tururi disputate la Chișinău). 🔹 În teren: 5 jucători + 1 portar. 25 de minute repriza. Mingea - nr.5. 🔹 Lotul echipelor va fi format din maxim 20 de jucători cu vârstă de la 18 ani. Ca excepție pot fi admiși jucători de la 16 ani doar prin cerere și acordul în scris al părinților. 🔹 La competiție nu au drept de joc fotbaliștii aflați sub contract de muncă cu un club din orice ligă valorică la fotbal, futsal sau minifotbal. În Serie A nu au dreptul de joc fotbaliștii, care au evoluat în ultimul an în Divizia Națională la fotbal. În Seria B nu au dreptul de joc fotbaliștii, care au evoluat în ultimii 3 ani în Divizia Națională la fotbal, dar și cei care au jucat în ultimii 2 ani în Divizia Națională la futsal și Divizia A la fotbal. 🔹 Cluburile se pot înscrie cu 2 echipe. Echipa a 2-a va fi înregistrată în liga imediat inferioară. Jucătorii din lotul echipei a doua pot evolua pentru prima, doar dacă partidele sunt programate în zile diferite, iar cei din prima nu pot evolua în liga inferioară. 🔹 Fotbaliștii pot juca doar pentru un club sub egida FSNM. 🔹 Perioada de legitimare a jucătorilor va fi prelungită până la 12 octombrie 2018. 🔹 Pentru Seriile A și B au fost stabilite 2 perioade adiționale de legitimare a jucătorilor cu posibilitate de a face 2 modificări în lot pentru fiecare din ele (după 1 ianuarie 2019 și după primul tur). 🔹 Echipele pot transfera un jucător per sezon, care a evoluat la o altă echipă în campionat, în cele 2 perioade adiționale de legitimare a jucătorilor. 🔹 Fotbaliștii nu au dreptul de a evolua în ghete cu crampoane de tip: soft/firm-ground, artificial grass. Tipurile permise: turf și indoor/court. 🔹 Dacă un jucător va fi eliminat, echipa sa va evolua în inferioritate numerică timp de 5 minute sau până la primul gol primit. Jucătorul eliminat va fi suspendat 1 etapă. Comitetul de Disciplină (format din 2 arbitri, 2 reprezentați ai echipelor și un reprezentant FSNM) poate mări etapele de suspendare. 🔹 Meciurile se vor disputa pe orice vreme conform calendarului stabilit inițial! SN se va juca în fiecare vineri de la ora 19.00, iar SA și SB în fiecare weekend. 🔹 O echipă va avea posibilitatea să transfere un meci doar o singură dată per sezon, cu acordul adversarului, dar și cu o cerere trimisă în termen de 3 zile până la disputarea partidei. Meciul va fi reprogramat în cel mult 2 săptămâni. 🔹 Ocupantele primului loc în Seriile A și B vor promova în liga superioară, iar ocupanta ultimului loc în Seria A va retrograda în Seria B, în caz contrar echipele vor fi excluse din campionat pentru un sezon competițional.