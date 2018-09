Răspunsul 112 în cazul bărbatului care a murit în stradă până la venirea ambulanței

„Da, au sunat și au anunțat, așa cum se anunță la noi că îi este rău unui om în stradă, dacă spuneau că are dureri mari, clar că noi întorceam ambulanța și o întoarcem la cod roșu, dar nu era el de cod roșu. Când a ajuns ambulanța el a decedat. Ambulanța a ajuns în 18 minute. Nu era un caz de cod roșu, altfel ambulanța ar fi făcut cale întoarsă de la alte solicitări, poate tot atât de grave”, ne-a comunicat Ion Midrigan, vicedirector stația AMU Chișinău.

Potrivit Serviciului de presă al Direcției Generale Poliția Capitalei, bărbatul decedat ieri avea 53 de ani și i s-a făcut rău la scurt timp după ce ieșise de la serviciu. Oamenii legii așteaptă rezultatele expertizei pentru a stabili cauza decesului.

Vicedirectorul Stația AMU Chișinău, Ion Midrigan susține că moartea ar fi survenit după un infarct miocardic sau ictus cerebral, pentru că în alte patologii decesul nu survine atât de repede.

Cazul a fost făcut public pe o rețea de socializare de către un trecător care a sunat la 112.

„Ieșisem la o scurtă plimbare pe strada Lech Kaczynski. La colțul blocului 6/1 o doamnă tânără și vreo doi tineri domni priveau cu îngrijorare la tulpina unui arbore. Când am ajuns în dreptul lor am înțeles că urmăreau convulsiile unui domn întins lângă trotuar. Am întrebat-o pe tânăra doamnă dacă a chemat urgența. Ne-a spus că da, dar au trecut deja 10 minute și nu apare. Am telefonat la 112, mi-a răspuns operatoarea, am insistat. E un caz ieșit din comun, îi spun, este un domn în convulsii, poate că e epilepsie, poate că e un atac de cord. Așteptăm. Se adună lume... Mai trec 10 minute... Mai formez 112. Răspunde aceeași operatoare. Alarmată și indignată, îi cer să trimită o ambulanţă cât mai urgent. Îi spun că s-ar putea să ajungă prea târziu. Ambulanța nu vine. Telefonează și alți cetățeni care stau cu priviri disperate, cuprinși de necaz și neputință. Apare în mare viteză o mașină cu 112. Sărim câțiva în stradă cu mâinile ridicate să oprească. Accelerează și trece mai departe. În cele din urmă, peste mai bine de 40 de minute de la primul apel, apare ambulanța, care constată decesul. Luăm la rost medicii, ne revoltăm. Calm și impasabil ni se spune că nu ajung mașini, că „Ce doamnă, mata nu știi în ce țară trăiești?”, că să ne adresăm Ministerului Sănătății. Asta era soluția! Da, asta trebuia să facem! Priveam consternați cum se constata decesul unui om care putea fi salvat”, a scris Maria Șleahtițchi pe Facebook.