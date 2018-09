Sculpturi contemporane româneşti de mari dimensiuni sunt expuse în centrul oraşului Kiev

Două lucrări de artă de mari dimensiuni ale artistului Bogdan Raţa vor fi expuse temporar în centrul capitalei Ucrainei, în spaţiul public de pe Terasa Shevcehenko, în cadrul programului "Moving Monuments/ Monumente în mişcare", începând de astăzi, arată un comunicat.

Sculpturile "Middle Way" şi "View from Light" ale artistului Bogdan Raţa, itinerate anterior în oraşe din România şi Europa, în diferite contexte diplomatice culturale, vor fi amplasate în spaţii publice centrale din Kiev. Cele două lucrări au fost prezentate anterior în diferite oraşe europene, "Middle Way" trecând prin St. George`s Hall din Liverpool (sit de patrimoniu UNESCO), Piaţa Cetăţii Baia Mare (sit de patrimoniu), faleza Cascais şi Casa da Musica Porto, Lisabona, iar "View from Light" a fost la Muzeul de Artă şi Memorialul Închisoarea Tăcerii din Râmnicu Sărat, Parlamentul European din Bruxelles şi Memorialul Gherla.

Programul "Moving Monuments/ Monumente în mişcare" iniţiat de Nasui Collection & Gallery în 2014 are ca scop producţia, prezentarea şi itinerarea de lucrări de artă de mari dimensiuni în spaţii contemporane prestigioase din întreaga lume. Toate sculpturile au un caracter temporar, sunt neintruzive cu spaţiul gazdă, sunt de impact şi "se încarcă" simbolic la fiecare itinerare, arată iniţiatorii.

Evenimentul de inaugurare a lucrărilor la Kiev are loc joi, de la ora ora 11.00.

Nasui Collection & Gallery, o organizaţie independentă care promovează artişti români moderni şi contemporani, a lansat programul "Moving Monuments" în 2014, dezvoltând secţiunile "Memoria Rezistenţei" în 2017 şi "Monumente dispărute" în 2018. Nasui Collection & Gallery s-a deschis în 2010, în Bucureşti, şi a coprodus proiecte naţionale şi internaţionale în cadrul unor prestigioase spaţii şi contexte culturale, unele dintre ele fiind Bienala de Artă contemporană de la Moscova 2011, Bienala de la Liverpool 2012 şi 2014, Bienala de la Veneţia 2013 şi Bienala europeană de artă contemporană "Manifesta" din Sankt Petersburg, 2014.