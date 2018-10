Mai mulți jurnaliști de la un post de televiziune autohton, concediați pentru că ar fi difuzat o știre care „nu a corespuns politicii editoriale”

Potrivit lui Anatol Ursu, moderatorul emisunii Sfatul Țării, motivul concedierii sale și a altor colegi a fost difuzarea unei știri care "nu a corespuns politicii editoriale".

"Telespectatorului 10TV.

Cu mare regret, te anunț, drag telespectator 10TV și Sfatul Țării, că de astăzi NU mai sunt nici moderatorului emisiunii pe care obișnuiai să o urmărești de la 21.00, și nici nu mai activez în vreun fel în cadrul redacției 10TV.

Din păcate, joi, întreaga redacție 10TV a fost concediată, din cauza unei știri, care peste noapte nu a mai coincis “politicii editoriale“.

Cei care mă cunosc personal, dar și cei care au reușit să mă cunoască și datorită emisiunii pe care am moderat-o din Ianuarie 2017, știu prea bine că, în calitate de moderator, nu am acceptat niciodată limitări peste lista mea de invitați sau subiecte. Am încercat mereu să am emisiuni echilibrate, din postura mea de ne-jurnalist, și am crezut și cred cu tărie că am adus un serviciu indisputabil cauzei UNIRII.

Mulți dintre voi vor spune: “dar noi ziceam, sunteți ai lui cela sau celălalt, vă amăgesc, faceți parte din trust etc.“. Vă asigur, că atâta timp cât am activat la 10TV, noi, cei pe care ne cunoașteți de la ecrane eram stăpânii propriilor știri, producătorii propriilor emisiuni și ne asumam mesajul pe care îl livram.

Indiferent de care va fi următorul proiect în care voi fi implicat, vă promit că Anatol Ursu rămâne un unionist convins, dar cu siguranță și un spirit liber, care acceptă părerile și criticele oricui, dar care nu va tolera niciodată să i se dicteze ce să are voie să spună și ce nu.

Atașat, găsiți linkul la știrea pe care, toți colegii în unison Alina Panico, Lucia Vieru, Valeria Voronin, am spus că o difuzăm, și am difuzat-o, (astăzi nu o veți mai găsi nici pe site, nici pe pagina de facebook) și pentru care, începând de joi, 10TV, nu a mai avut nevoie de o echipă de tineri unioniști pentru a crea conținut, la “unica televiziune unionistă“, așa cum ne plăcea nouă mereu să spunem.

Nu știu ce s-a întâmplat între timp, și nu vreau să mă dau cu ghicitul, deși tentația speculațiilor e mare. Ceea ce pot afirma cu certitudine este că de astăzi pentru mine 10TV, dacă va mai există/reveni, este doar un alt post de televiziune, unde lucrurile pot fi spuse doar cu jumătăți de măsură.

Până la noi întâlniri aveți grjiă de voi. Și nu uitați: ZILNIC SĂ LUCRĂM PENTRU UNIRE!", a scris Anatol Ursu pe Facebook.

Reportera și prezentatoarea postului Alina Panico, și ea printre cei care au părăsit redacția televizunii, a scris: "Locul meu nu mai este acolo unde se interzice critica unui partid sau altul".