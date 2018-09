Pălăria lui Indiana Jones, vândută la licitație cu circa 450 de mii de euro

Însă piesa vedetă a lotului, vesta purtată de personajul Han Solo, interpretat de Harrison Ford în episodul V al seriei Star Wars, 'Imperiul Contraatacă' (The Empire Strikes Back) nu a avut totuşi succesul scontat: preţul maxim de licitaţie de 450.000 de lire (507.000 de euro), s-a situat sub preţul de rezervă (sau preţ de siguranţă) de 500.000 de lire.

Pălăria fedora purtată de Harrison Ford în Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark a fost adjudecată cu 393.600 de lire (443.000 de euro), depăşind amplu preţul estimat de 300.000 de lire.

Creaţia pălărierului italian Borsalino permite companiei Prop Store să stabilească un nou record. Până acum recordul era deţinut de motocicleta care a apărut în numeroase filme din seria 'Batman' şi adjudecată cu 300.000 de lire (333.000 de euro) la o licitaţie precedentă.

Sabia laser a lui Anakin Skywalker, sau a lui Dark Vador, personaj central din saga Star Wars, a fost adjudecată vara aceasta cu 110.000 de lire (124.000 de euro).