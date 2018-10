George Simion: „Bătut și interzis cinci ani”. Filmul reținerii unionistului român în Republica Moldova

Președintele Asociației Obștești „Unirea-ODIP”, Vlad Bilețchi, descris momentul reținerii lui George Simion.

„Succint, ce s-a întâmplat astă noapte cu George Simion:

1. După emisiune, a venit și Anatol Ursu, ca să vorbim despre grijile, nevoile și acțiunile care urmează să le rezolvăm în perioada lunii octombrie. Ca să nu stăm afară și să putem închide televiziunea, să o punem și pe alarmă la pază, am hotărât să stăm la o benzinărie la un ceai, la ieșirea din oraș, întrucât George intenționa să plece înapoi la București.

2. Pe drum, pe Calea Ieșilor, în apropiere de sectorul de poliție Buiucani, am observat că o mașină de poliție cu girofar îi face semne mașinii în care se afla George și bunul nostru prieten Paul Munteanu care ne ajută des cu transportul, cu care a venit și cu care trebuia să se întoarcă în România. L-au tras pe dreapta.

3. Am oprit în spatele mașinii în care se afla George și respectiv Paul, iar lateral se afla mașina de poliție. Am coborât, lăsând mașină pornită pentru a înregistra cu camera de bord și am ieșit să văd ce se întâmplă. Am vorbit 10 secunde cu polițistul care l-a oprit, care este colegul meu de clasă în Liceu, fiul combatantului războiului cu rușii de pe Nistru - Anatolie Caraman. L-am rugat să ne lase să mergem cât mai curând posibil, întrucât George are un drum lung de făcut noaptea. Mi-a spus că aici sunt deja alți băieți care se ocupă, el nu poate.

4. Imediat, s-a oprit brusc, pe acostament, sărind bordura o mașină civilă, simplă de model Mitsubishi, cu numerele de înmatriculare C PY 051 din care au ieșit circa 5-6 domni în negru, bine făcuți, 2 din ei aveau veste cu BMA - Biroul de Migrație și Azil. Au deschis ușa unde se află George și i-au spus să ia cunoștință cu interdicția de a mai intra în Republica Moldova pe 5 ani, i-au dat să semneze, George încerca să filmeze - i-au interzis. Le-am spus că eu oricum filmez totul din mașină, și nu are rost să interzică.

5. S-a apropiat de mine un domn în negru, din acea mașină și pe un ton agresiv și amenințător mi-a zis: "Vlad, dute de aici, pleacă că nu ai ce căuta aici" i-am spus că insist să rămân și să observ tot ce se întâmplă. Atunci a repetat pe un ton și mai agresiv să plec naibii de acolo și ulterior m-a bruscat de mână, dându-mă la 2-3 metri de la mașina în care era George. Am prins a repeta să-mi prezinte o legitimație și să spună numele lui, dar se făcea că nu mă aude.

6. L-au urcat în mașină, deși spuneam clar că tocmai spre vamă merge. Nu au acceptat să însoțească mașina lui George, ci dimpotrivă - să urce el în mașina lor. Au spus că putem să urmăm după mașina în care îl transportă pe George. Am revenit la mașină, urmându-l pe domnul care m-a bruscat, timp în care îi repetam să se prezinte cine este, normal fără răspuns. Tot timpul cât mă aflam lângă George, mașina mea fiind nesupravegheată. Urc în mașină cu gândul că am clipul video cu tot ce s-a întâmplat și când ajung la vamă și opresc - nu-i clipul!

Actul deciziei / Sursa:George Simion

7. Pe drum, în timp ce mergeam în spatele mașinii cu George, am fost martorul ocular a depășilor ilegale, a vitezei excesive, a semnelor cu lumină făcute altor mașini de către o mașină ATENȚIE - civilă, fără semne distinctive sau girofar. De linie continuă și de curbe periculoase nu mai vorbesc. Pe drum am prins să fac un live cu mașina în cauză și să vă povestesc exact ce se întâmplă.

8. Se pare că amicii noștri ne urmăresc și în live-uri. Au încetat să meargă cu încălcări ale circulației rutiere, și brusc au apărut multe mașini în jurul nostru. L-am sunat și pe Anatol Ursu între timp, a venit și el cu mașina mergând în spatele meu după mașina cu George. Pe drum, o mașină de poliție și una civilă a încercat să provoace o situație de accident, forțându-ne să ieșim pe contrasens pe linie continuă și respectiv să ne oprească și sancționeze. Am frânat brusc și am ținut banda și nu le-am făcut jocul perfid. Concomitent, mașina de poliție oprește pe dreapta fiind sigură că gata ne sancționează. Dar nu a fost sa fie.

George Simion după reținere / Sursa:Facebook

9. Atunci, mașina de poliție oprită pe dreapta mai merge 2-3 km după mine și aprinde girofarul ca să opresc. Am oprit, s-a apropiat, a cerut actele precum că aș avea câteva încălcări la camerele video din oraș. Încălcare gravă, întrucât nu se cunoaște cine conducea automobilul în acel presupus moment de încălcare, citația trebuind să fie trimisă prin poștă, contra semnătură și cu obligația de a mă prezenta să comunic cine a condus automobilul în acel moment pentru a-l sancționa. Îi spun clar, voi publica și clipul video - că o face intenționat, la comandă, că nu are nici un temei legal și știe bine acest lucru. Totuși insistă și îi dau actele, spunându-mi că se va întoarce cu citația conform legii. Vine în câteva minute, fără citație și spune că va fi trimisă ulterior de la Centru. Hah, evident. De parcă nu era clar că minte și știe că trebuie să mă rețină.

10. Între timp, Anatol a continuat drumul, în față având un Dacia Duster care mergea intenționat pe două benzi din două ca să nu permită depășirea. Conducea astfel inclusiv pe linia continuă, încălcând legea și punând în pericol alți participanți la trafic. Mașinile îi fac semn ăstuia, dar nici o reacție, el știe clar indicația și ce are de făcut. Altul, frânează brusc și conduce cu 60 pe traseul unde viteza regulamentară admisă este 90. Între timp, mașina cu George accelerează mult și dispare din vizor. Ajungem la vamă, situația iepuizata - George expulzat și ne spune George că a fost bătut.

Am ajuns acasă, scriu acest text, îmi dau seama că trăim într-o mizerie de stat și nu am liniște. Îmi vine să urlu, să bat, să rup dar scriu aceste rânduri și încerc să recuperez clipul video cu reținerea. Nu cedăm nici în ruptul capului”, a scris Vlad Bilețchi.

Amintim că momentul reținerii a avut loc aseară, în jurul orei 23:00.