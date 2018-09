Locurile în care a fost filmat serialul „Game of Thrones” vor putea fi vizitate de turişti

Fanii serialului vor avea astfel acces la regatele din Westeros Winterfell, Castle Black, Kings Landing şi multe altele, ce vor fi deschise publicului din 2019.

Atracţiile turistice din proiectul Game of Thrones Legacy vor fi "la un nivel mult mai mare decât orice altceva a văzut" publicul vreodată, a anunţat postul HBO într-un comunicat.

Pe lângă spaţiile de filmare, HBO plănuieşte să deschidă expoziţii de costume, de obiecte de recuzită, arme, decoruri şi alte materiale folosite în producţia acestui show de succes. De asemenea, publicul va avea acces la conţinut digital şi materiale interactive care vor ilustra tehnicile pentru efectele speciale folosite în serial.

Al optulea şi ultim sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va fi difuzat pe micile ecrane în prima jumătate a lui 2019, a anunţat HBO în luna iulie.

Ultimele şase episoade ale serialului "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" vor fi difuzate la mai mult de un an de la încheierea sezonului al şaptelea.

Serialul este cel mai mare succes al postului HBO, cu aproximativ 30 de milioane de telespectatori în SUA şi o armată de fani la nivel mondial.

Sezonul final va dezvălui familia de războinici care va câştiga controlul asupra Tronului de Fier din cele şapte regate din Westeros.

Cel de-al şaptelea sezon al producţiei s-a încheiat în august 2017, înregistrând în SUA, în medie, 30 de milioane de spectatori pe episod, pe platforme media variate.

Încă de la lansare, "Urzeala tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit foarte multe premii de la lansare, inclusiv 38 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "Cântec de gheaţă şi foc/ A Song of Ice and Fire", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un regat fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din „Urzeala tronurilor”.