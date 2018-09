Igor Dodon, invitat de Lukașenko la Minsk. Când va avea loc vizita și cu ce scop va fi întreprinsă

„În cadrul summitului CSI de la Duşanbe am avut o întrevedere cu Preşedintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukaşenko.

Am discutat un spectru larg de chestiuni privind agenda bilaterală şi cea internaţională, am constatat cu satisfacţie creşterea volumului schimburilor comerciale dintre ţările noastre.

În context, am dat o apreciere înaltă Festivalului vinului moldovenesc, care a avut loc recent în Belarus şi s-a desfășurat al doilea an consecutiv la inițiativa Președintelui Republicii Moldova și sub patronajul Președintelui Republicii Belarus.

Domnul Aleksandr Lukaşenko m-a invitat să fac o vizită la Minsk, la 14 octombrie, pentru a participa la ceremonia de sfinţire a catedralei-monument al "Tuturor Sfinților”. Paroh al bisericii este părintele Fiodor, unul dintre cei mai înţelepţi preoţi din Belarus. Anul trecut, clericul s-a aflat cu o vizită în Moldova, la invitaţia mea”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook

De menționat că în cadrul summitului CSI de la Duşanbe, Igor Dodon avut o scurtă întrevedere de lucru cu Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. Dodon a anunțat că va efectua o vizită oficială în Rusia în perioada 31 octombrie -1 noiembrie curent.