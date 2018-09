Ed Sheeran va concerta pentru prima dată în România

Biletele se vor pune în vânzare joi, 27 septembrie

Anul acesta, cântăreţul britanic Ed Sheeran a câştigat marele premiu al galei Billboard Music Awards. Ed Sheeran a primit patru trofee - la categoriile „Top Artist”, unde i-a învins pe Drake, Kendrick Lamar, Bruno Mars şi Taylor Swift, „Top Male Artist”, „Top Hot 100 Artist”, „Top Songs Sales Artist” şi „Top Radio Songs Artist”, transmite digi24.ro.

Ed Sheeran, născut pe 17 februarie 1991, în Halifax (Anglia), a lansat trei albume de studio, 14 EP-uri şi 24 de single-uri solo şi 11 în colaborare cu alţi artişti, dar şi peste 25 de videoclipuri muzicale.

Cântăreţul englez şi-a lansat cel de-al treilea album din carieră, „÷ (Divide)” pe 3 martie 2017. El a devenit primul artist din istorie care a ocupat primele două locuri în topul single-urilor din Marea Britanie cu două piese noi, „Shape of You” şi „Castle On The Hill”, dar şi cel mai ascultat cântăreţ pe Spotify.