Dodon, Filip și Candu au primit coroane de flori din partea unor protestatari: Reacția președintelui Parlamentului

„Astăzi le-am dus coroane de flori lui Dodon, Candu și Filip si le-am cerut sa-si tina „cortegiile” pe o singura banda (nu pe una jumate) atunci când circula pe drumurile publice cu doar doua benzi. Mesajul nostru: „Nu transformați cortegiile oficiale în cortegii funerare!”. La Parlament a primit petiția Valeriu Ghilețchi. Coroana cu flori am depus-o la intrarea în Parlament. La reședința președintelui a ieșit consilierul lui Dodon, Maxim Lebedinschi (și i-am înmânat petiția) de la care am aflat ca pe 22 septembrie, seara, nu Dodon era în mașina din convoiul in care era sa intru eu (deci, era ori Candu, ori Filip - așa reiese din ceea ce ne-a zis dl Ghilețchi - ca doar ei trei au parte de asa ritual). Lebedinschi a refuzat să ia coroana, așa că am depus-o la monumentul lui Ștefan cel Mare. La Guvern a primit petiția o doamnă, iar coroana a pus-o Antoniţa Fonari pe lădița cu petiții...

Acum urmează să vedem dacă grăuntele de rațiune va încolți în mintea vreo unui demnitar... Vrem o schimbare de atitudine din partea celor care se cred tare „scumpi” de umblă cu girofarele după ei...”, a scris jurnalistul Vitalie Călugăreanu pe pagina sa de Facebook.

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a avenit cu o reacție la acțiunile grupului de protestatari Candu spune că securitatea rutieră este subiectul care mereu a fost în vizorul lui. „Am promovat norme care descurajează viteza excesivă și circulația neregulamentară pe drumurile noastre. Când s-a întâmplat să încalc - am plătit amenda și am recunoscut public greșeala. Am inițiat și am susținut campanii care explică nevoia transportării copiilor în scaune auto și traversarea în locurile autorizate. Am pledat și voi continua să insist ca toți participanții la trafic să respecte regulile de circulație. Cred că cei din Coalitia voluntariat au greșit destinatarul petiției”, a conchis președintele Parlamentului.

UNIMEDIA amintește că pe data de 9 septembrie, cortegiul prezidențial a lui Igor Dodon a fost implicat într-un accident rutier. Serviciul Pază și Protecție de Stat a explicat anterior că cortegiile oficiale merg cu viteză excesivă pentru a evita pericolul ca persoana oficială să fie împușcată.

