Acceleratorul de la Geneva a confirmat existenţa a două noi particule

Barionii reprezintă mare parte dintre particulele ce alcătuiesc universul, alături de protoni şi neutroni. Conform Science Alert, protonii sunt alcătuiţi din doi quarci up şi un quarc down, în timp ce neutronii sunt alcătuiţi dintr-un quarc up şi doi quarci down.

Numite Σb(6097)+ şi Σb(6097), cele două particule sunt alcătuite din doi quarci up şi un quarc bottom, respectiv doi quarci down şi un quarc bottom. Aceste particule sunt cunoscute ca barioni bottom asociaţi cu alte patru particule observate în cadrul Fermilab. Însă noile observaţii marchează prima oară când cercetătorii au detectat aceste particule cu o masă de şase ori mai mare decât cea a protonilor.

De asemenea, specialiştii susţin că au observat o posibilă a treia particulă numită tetraquarc. Acestea sunt un tip de mesoni exotici ce au în mod normal doi quarci. Însă un tetraquarc este compus din patru quarci - doi quarci şi doi antiquarci.

Dovezile observabile ale tetraquarcilor sunt extrem de dificil de găsit. În acest caz dovezile particulei, numită Zc-(4100) şi a celor doi quarci masivi au fost detectate în cadrul descompunerii unui mesonB.