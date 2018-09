Theresa May, către liderii UE: ”Este inacceptabilă respingere planului de Brexit fără alternative”

Șefa guvernului britanic a spus că nu este acceptabil ca liderii UE să respingă planul său fără nici o alternativă la această “etapă târzie a negocierilor” .

“Nu voi schimba rezultatul referendumului și nici nu-mi voi dezbina țara”.

Secretarul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat că nu există o “alternativă credibilă” pe masă din partea UE la discuții. Și el și-a exprimat îndoiala cu privire la cât de serioși au fost liderii UE în negocieri, scrie BBC News.

Theresa May spune că planul său pentru Marea Britanie și UE de a împărtăși o “carte de reglementare comună” pentru bunuri, dar nu pentru servicii, este singurul mod credibil de a evita o graniță tare între Irlanda de Nord și Republica Irlanda.Într-o conferință de presă, președintele Consiliului Europei, Donald Tusk, a declarat că există câteva “elemente pozitive” în propunerile Theresei May, cunoscute sub numele de “planul doamnei”.

El a spus, însă, că liderii UE au fost de acord că anumite propuneri trebuie revizuite: “Cadrul propus pentru cooperarea economică nu va funcționa pentru că subminează piața unică”.

Premierul britanic a insistat la Salzburg că planul său privind Brexit, supranumit “Chequers”, rămâne “singura propunere serioasă şi credibilă”, care permite să garanteze pe termen lung că nu va apărea o nouă frontieră fizică între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda.

Lidera conservatoare a fost “rănită”, dar continuă să afişeze o imagine “curajoasă”, consideră Daily Telegraph.