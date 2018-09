Cum păstrăm vitaminele din fructe și legume. Care este porția corectă pe care să o consumăm zilni

”De preferat ar fi să consumăm fructele în sezon cu ce găsim la piață și pentru a ne bucura de toate vitaminele și mineralele ar fi de preferat să le consumăm în prima parte a zilei la o temperatură normală, fără prelucrare termică și să nu le asociem cu alte alimente care pot produce procesul de fermentație. Dacă mâncăm fructe în a doua parte a zilei fermentează mai mult și atunci pot apărea stări de balonare. Consumăm salate de fructe la care putem adăuga și semințe sau pur și simplu fructul în sine. Fructele ar fi indicat să le păstrăm la frigider mai ales vara. Frucrtele se spală sub jetul de apă, dar putem folosi detergenți speciali pentru fructe întrucât au un efect foarte bun pentru îndepărtarea substanțelor toxice. Se consumă cu coajă doar dacă se spală bine și coaja nu este alterată. Putem consuma și fructe deshidratate, congelate sau la abur. Ideal ar fi să le tăiem în bucăți cât mai mari pentru a-și păstra nutrienții într-o cantitate mult mai mare. Fructele de pădure le putem păstra până la un an la congelator. O porție corectă de fructe este de mărimea unei mingi de tenis, nu de baschet cum am crede.

Shake-urile și sucurile de fructe sunt indicate doar când nu avem timp să ne consumăm în forma lor proaspătă. Iaurtul cu fructe este indicat doar dacă fructele sunt deshidratate pentru că fructele proaspete pot fermenta și pot exista probleme cu digestia”.

Topul fructelor care ne hidratează

Ananas

Ananasul este un fruct tropical, care conține 95% apă și are un indice caloric foarte scăzut, îmbunătățind procesul de oxigenare și hidratarea celulară. În plus, are proprietăți antiinflamatoare și diuretice, iar potasiul și magneziul întăresc sistemul imunitar și reduc riscul de infecții și alte boli.

Prune

Aceste fructe mici sunt cunoscute pentru beneficiile pe care le are asupra sistemului digestiv, deoarece substanțele nutritive îmbunătățesc tranzitul intestinal și previn constipația. În plus, cantitatea mare de apă pe care-o conțin prunele, împreună cu fibrele, vitaminele și mineralele stimulează digestia. Totodată, prunele sunt recomandate în caz de colesterol mărit.

Cireșe

10 cireșe (aproximativ 100 de grame) conțin în jur de 63 de calorii și 85% apă. Pentru că sunt niște fructe foarte hidratante încetinesc procesul de îmbătrânire a pielii, plus că vitamina E și betacarotenul mențin pielea sănătoasă.

Pepene galben/roșu

Pepenele este un fruct specific verii, foarte răcoritor și cu un conținut ridicat de apă (86%), fibre și antioxidanți. Este recomandat pentru restabilirea nivelului de electroliți din organism, dezechilibru care apare în special vara când transpirăm. De asemenea, este fructul care îmbunătățește funcția rinichilor, crescând producția de urină și prevenind infecțiile renale. Iar vitaminele A și C mențin pielea sănătoasă și reduc daunele produse de radicalii liberi. În concluzie, pepenele (roșu și galben) este un diuretic natural.

Grepfrut

Motivul pentru care grepfrutul hidratează organismul este că mai mult de 85% din greutatea sa este apă. Este o sursă foarte importantă de vitamine și minerale, cu un indice caloric foarte mic, motiv pentru care este recomandat persoanelor care vor să slăbească – este foarte sățios și stimulează eliminarea toxinelor din organism).