(editorial) La Mulți Ani, UNIMEDIA! Portalul de Știri nr.1 din Moldova împlinește 13 ani

Acum, după 13 ani, suntem deja mai maturi și mult mai experimentați. Avem un nume pe piață și o arhivă cât o jumătate de istorie recentă a Republicii Moldova. Sunt vremuri cum probabil nu și le-a dorit nimeni, dar în care ne fierbem zi de zi și cu care trăim.

În acești 13 ani, mass-media, la fel ca lumea întreagă, s-a schimbat enorm. Tehnologiile au dat peste cap orice închipuire despre cotidian, iar viteza cu care se schimbă lucrurile în online este pur și simplu amețitoare. Telefoanele mobile, tabletele, rețelele sociale, toate au făcut ca informația să capete viteză, calitatea imaginilor de orice fel este peste tot ce a fost acum 13 ani, totul e altfel.

Presa a devenit o mare provocare, iar din fericire, valorile UNIMEDIA - operativitate, echidistanță, corectitudine - ne-au făcut să rezistăm acestor vremuri tulburi. În ultimul an am reușit schimbări majore. Am modificat design-ul site-ului destul de radical. Am lansat o versiune mobilă unică pentru Moldova. Iar la nivel editorial am implementat cu succes conceptul de MoJo - Mobile Journalism.

Acum, peste 90% din video-urile create la UNIMEDIA sunt filmate cu telefonul mobil. Am câștigat enorm în operativitate, nu am pierdut deloc din calitate și am diversificat conținutul. Suntem prima redacție din Moldova ce a reușit să implementeze aceste tehnologii. De departe, cu toată modestia, dar omul de video de la noi, Sergiu Dobîndă, este printre cei mai buni mojo-isti din lume.

Astăzi, lansăm o nouă versiune a site-ului. Am îmbunătățit semnificativ design-ul de frontend și am schimbat total capacitatea editorială a acestuia. De acum încolo, vom lucra în SuperDesk, unul dintre cele mai performante tool-uri editoriale din lume, adaptat pentru online de prietenii și partenerii noștri de la StudioTechno. Cei care de altfel, au creat noul site și ultima versiune pe care o vedeți acum în fața ochilor.

Acum, sunt sigur că nu ne va crede nimeni, dar toate aceste realizări au fost făcute cu resurse proprii. Sută la sută din veniturile proprii din vânzarea publicității. Știu, recunosc, e prea multă și uneori, sau mai mereu supărătoare. Ne-am dori să renunțăm la ea, dar alte surse de venit nu avem. În general, nici nu știm cum am rezistat ultimii 2-3 ani astfel și nici nu știm ce va fi mai departe.

Trăim vremuri foarte grozave. Orice prognoză e o adevărată provocare. Avem parte de o guvernare din ce în ce mai restrictivă, funcționari speriați, servicii de presă obtuze și demnitari de rang înalt ce fug de camere. Societatea e polarizată, împărțită, la fel ca mass-media. Puține au mai rămas instituțiile media care mai fac presă în sensul adevărat al cuvântului. Independența editorială e un adevărat lux pentru orice redacție, iar noi, la UNIMEDIA suntem probabil cei mai bogați, din acest punct de vedere.

Lumea pleacă pe un capăt, din urmă mai nu vine nimic. Din această cauză am pierdut o emisiune cât un site, Alb&Negru cu Elena Robu. Trăim într-o criză demografică severă, lipsă acută de medici și profesori, o prăpastie enormă între guvernare și populație, dar în schimb, cu multă voie bună și optimism pe 70-80% din ecrane.

Mass-media nu mai e un business în Moldova. Să faci profit pe această piață doar din știri este practic imposibil. Doar dacă nu ai un suport de la un donator extern sau intern, ori un business convergent. Încă supraviețuim pe trafic. Din fericire, UNIMEDIA are audiență bună, de calitate care, indirect, intrând zi de zi pe site, contribuie enorm la bugetul companiei.

Cu siguranță au fost și sunt moment când nu ne-am ridicat tocmai la nivelul așteptărilor. Suntem conștienți că putem mai mult și trebuie să facem mai mult. Nu avem încotro. Cei 13 ani obligă și în general, dacă nu noi, atunci cine? Dar prognoze e greu să dai în Republica Moldova de azi. Nu știm și nici nu vrem să știm ce ne rezervă viitorul. Important e să știți că noi, la UNIMEDIA, în ciuda atacurilor mediatice continue, mereu ne-am făcut datoria - cea de a informa corect cititorii noștri. Și asta o vom face în continuare pentru că nu știm altceva.

Istoricul UNIMEDIA

Lansat la 20 septembrie 2005 sub numele de uni.md a devenit, în scurt timp, lider între publicaţiile online din Moldova. Inițial, platforma online a uni.md se comporta ca un digest de știri, pentru ca ulterior, echipa site-ului să producă conținut propriu.

În octombrie 2006, și-a asumat o noua identitate: UNIMEDIA.MD - platformă multimedia de informare în timp real, cu cele mai tari ştiri, obţinute din surse credibile şi verificabile. De-a lungul timpului, UNIMEDIA a îmbinat viteza de reacţie cu informații oferite în format text, foto, dar și video, fapt ce a făcut ca numărul vizitatorilor să crească rapid.

Portalul a devenit popular în Moldova, dar și în exteriorul țării, în special după evenimentele din aprilie 2009 și alegerile parlamentare anticipate din 29 iunie 2009. Moldova a cunoscut una dintre cele mai categorice schimbări, de la un stat dominat de PCRM, la o Alianță pentru Integrare Europeană.

În 2010 din nou alegeri, dar și un referendum eșuat. 2011, iar alegeri, doar că la nivel local, iar într-un sfârșit, în martie 2012, după aproape 3 ani, Moldova s-a ales cu un nou președinte. 2013 a venit cu o criză politică de proporții, urmată de o relativă stabilitate care a culminat cu parafarea și mai apoi, semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Sfârșitul lui 2014-2015 au însemnat din nou alegeri, negocieri, crize politice și noi guverne.

2015 a însemnat o schimbare la nivel de conducere și proprietate a instituției, dar care, la nivel editorial a rămas neschimbată.