Actorul Ashton Kutcher a lovit cu maşina un tânăr

Actorul în vârstă de 40 de ani se afla pe un bulevard din Los Angeles, miercuri, când l-a lovit pe Leo Marenghi.

Tânărul a declarat ulterior pentru emisiunea "Entertainment Tonight" că accidentul s-a produs într-un loc cu vizibilitate redusă şi că actorul l-a văzut în ultima clipă.

Kutcher, care se afla în maşină împreună cu garda sa de corp, a oprit imediat pentru a verifica starea de sănătate a tânărului accidentat, iar apoi a pozat alături de acesta.

Marenghi - care a suferit o contuzie la un genunchi şi are dureri la spate şi la umeri - nu a considerat că rănile sale sunt suficient de grave pentru a face schimb de date de contact cu Kutcher şi nu intenţionează să îl dea în judecată pe acesta.

Ashton Kutcher şi-a câştigat celebritatea în filme precum "Mariaj de Vegas/ What Happens in Vegas" (2008), "Ziua îndrăgostiţilor/ Valentine's Day" (2010) şi "Fără obligaţii/ No Strings Attached" (2011). În 2013, Ashton Kutcher a jucat în "Steve Jobs. Omul care a schimbat lumea", de Joshua Michael Stern, în care a interpretat rolul cofondatorului companiei Apple. A fost desemnat în acelaşi an cel mai bine plătit actor de televiziune, pentru rolul lui Walden Schmidt, un milionar excentric, în serialul "Doi bărbaţi şi jumătate", pentru care a primit 750.000 de dolari pe episod.