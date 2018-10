Platon, despre Plahotniuc: „Nimeni nu-i va permite să se mențină la putere pentru mult timp”

„Considerați că ați pierdut lupta? Dacă lupta dintre Dvs. și Vladimir Plahotniuc continuă, atunci care este rolul Dvs. în acest război și care este rolul lui Plahotniuc?”

”Totul depinde de perioada de timp la care ne raportăm, pentru a putea stabili dacă am învins sau am pierdut. Dacă e să vorbim de momentul de față, atunci evident că am pierdut. Dar dacă privești în perspectivă, atunci înțelegi că Plahotniuc a căzut într-o capcană din care deja nu mai poate ieși.

Pierderea puterii, în cazul lui, înseamnă automat pușcărie sau urmărirea permanentă printr-un șir de țări ale lumii, sechestrarea activelor, arestarea tovarășilor etc. Nimeni nu-i va permite să se mențină la putere pentru mult timp. Nimeni nu va întreține un dictator în centrul Europei. Valoarea lui se reduce doar la faptul că, din când în când, latră în direcția Rusiei. O valoare destul de îndoielnică pentru UE și SUA. În prezent vedem cât de des Putin se întâlnește cu [cancelarul german Angela] Merkel și [președintele american Donald] Trump. În contextul respectiv, importanța lui Plahotniuc tinde să ajungă la zero.

Plahotniuc încearcă să devină pentru SUA „ticălosul său”. Însă dată fiind importanță mică a Republicii Moldova și a numărului mare de „ticăloși de-ai săi” răspândiți prin toată lumea, acestuia nu-i va reuși nimic. Și, în general, nu obții niciun avantaj consistent din interacțiunea cu un personaj atât de toxic precum Plahotniuc. Doar pierderi de imagine. Republica Moldova nu este Coreea de Nord, iar Plahotniuc nu este Kim Jong-un. Moldova nu-și permite să se izoleze de restul lumii și să se bazeze doar pe propriile resurse. Așa că sperăm că acest regim nu va rezista prea mult.

Care este rolul meu în această luptă? Noi avem un popor foarte răbdător și laș. Știm din istorie că poporul moldovenesc nu a luptat niciodată pentru libertatea sa și nu și-a vărsat sângele pentru ea, spre deosebire de alte popoare.

În prezent sunt limitat în posibilități de afirmare. Dar, prin exemplul propriu, prin declarațiile pe care le fac, vreau să arăt oamenilor un exemplu de spirit puternic, voință și curaj. Vreau să-i stimulez pe oameni să nu se mai teamă de Plahotniuc și de poliția sa, de centrul său anticorupție și de procurorii săi. Ca poporul să poată să preia ceea ce-i aparține prin drept de naștere – frâiele puterii”, a răspuns Veaceslav Platon.

Amintim că pe 20 aprilie 2017, Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare, pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, fapt ce a condus la prejudicierea Băncii de Economii cu aproximativ 800 de milioane de lei.

Mai târziu, Platon a fost condamnat la încă 12 ani de inchisoare. Sentința a fost pronunțata de Judecătoria Centru în decembrie 2017.

Veaceslav Platon a fost extrădat în Republica Moldova la 29 august 2016. La data de 30 august, omul de afaceri a fost plasat în arest pentru 30 de zile la Penitenciarul nr. 13 din capitală.

El este învinuit în două dosare penale, spălare de bani şi delapidări de fonduri în proporţii deosebit de mari. Asta, după ce, în urma perchezițiilor efectuate la Victoriabank, Moldinconbank, Moldova Agroindbank și compania de asigurări ASITO, procurorii anticorupție au ridicat mai multe documente ce ar demonstra conectarea lui Platon la furtul miliardului din sistemul bancar.