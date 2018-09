(video) Cum merge? Ford Mustang 1967 – Visul american!

După ani la rând în care am şofat doar în automobile moderne, acum, cu acest muscle car clasic, am luat un respiro şi ne-am întors în trecut, când încă nu exista aer condiţionat, cruise control sau sisteme de frânare automată. Chiar dacă nu are toate aceste comodităţi, am dat de o maşină care este făcută pentru şofer, făcută pentru a fi condusă fără vreo asistenţă.

Te invităm să urmăreşti reportajul publicat exclusiv pe AutoBlog.MD pentru a vedea ce înseamna visul american de altă dată, visul unui bărbat indiferent de vârstă. De asemenea, stai aproape, pentru că urmează un reportaj suplimentar, realizat de comun cu proprietarul automobilului, în care va dezvălui secrete despre maşină.