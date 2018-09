Sculptura “Echipajul”, un simbol mult-aşteptat al Aeroportului Chişinău

Avia Invest a venit cu această idee frumoasă de a crea un obiect de artă, ca un atribut al aeroportului ţării, reuşind astfel să ofere atît pasagerilor moldoveni, cît şi celor străini un simbol, care să le reamintească mereu de Republica Moldova şi de experienţa călătoriei prin Aeroportul Internaţional Chişinău.

Lucrarea a fost realizată de vestitul sculptor, Veaceslav Jiglițchi, cetățean de onoare al Capitalei, distincţie oferită acestuia pentru aportul în cultura şi arta sculpurii din Chişinău. Veaceslav Jigliţchi are deje peste 50 de sculpturi create, iar pentru meritele sale a primit numeroase premii atît în ţară, cît şi peste hotare.

sculptură / Sursa:aeroport

“Încă din cele mai îndepartate timpuri sculptura a fost considerată un mijloc de exprimare artistică, simbolistica acesteia fiind una foarte puternică. Am fost onorat să lucrez la acest proiect şi din primele clipe am privit foarte pozitiv idea companiei Avia Invest. Este o lucrare foarte complexă, la care am muncit minuţios şi am depus mult suflet.” a menţionat autorul sculpturii, Veaceslav Jigliţchi.

Sculptura “Echipajul” reprezintă în sine idea că anume aceste personaje, pilotul şi stewardesele sunt cele mai importante în asigurarea comfortului şi siguranţei pasagerilor în timpul călătoriei. Fiind la cîrma avionului, pilotul întruchipează imaginea încrederii, profesionalismului şi siguranţei unui zbor. Strângerea mâinii comandatului navei are şi o conotaţie simbolistică, acest gest fiind de bun augur. Stewardesele, la rîndul lor, sunt cele care au grija de atmosfera caldă şi de confortul călătorilor.

Acest proiect al Avia Invest vine să susţină şi să promoveze valorile culturale ale ţării, subliniind importanţa artei chiar şi în domeniul aviaţiei. Mai mult decît atît, Aeroportul Internaţional Chişinău este şi o carte de vizită a ţării pe plan internaţional, iar această sculptură reprezintă un simbol memorabil, oferind notorietate nu doar aeroportului, dar şi Republicii Moldova.