Chișinăul, dar și alte localități din republică, rămâne mâine fără curent electric. Adresele vizate

1. Chişinău, sectorul Botanica: bd.Cuza Vodă 25/9 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 2. Chişinău, sectorul Botanica, or.Sîngera: str. 31 August 1989, Aerogarii, Alexandru Donici, Alexandru Marinescu, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Andrieş, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu str-la, Bogdan Vodă, Cernîşevski, Chişinăului, Ciprian Porumbescu, Cocostircilor, Constantin Negruzzi, Dacia, Dealul Leului, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Doina Şi Ion Aldea-Teodorovici, Doinelor, Emil Loteanu, Eugen Coca, Gliei, Gradina Cucoanei, Grigore Ureche, Hînceşti, Horelor, Igor Vieru, Igor Vieru 1 str-la, Igor Vieru 2 str-la, Independenţei, Ion Creangă, Izvorului, Liviu Damian, Liviu Deleanu, Luceafărul, Memoriei, Mihai Eminescu, Mihail Lomonosov, Mihail Sadoveanu, Mircea Cel Bătrîn, Mircea Eliade, Miron Costin, Mitropolit Petru Movilă, Mitropolit Petru Movilă str-la, Munceşti, Nicolae Iorga, Nucarilor, Orheiului, Orheiului str-la, Pandurilor, Par.Stefan, Păcii, Păcii 1 str-la, Păcii 2 str-la, Petru Zadnipru, Primaverii, Serghei Lazo, Sf.Maria, Sîngera, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştiinţei, Tighina, Traian, Trandafirilor, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Vasile Lupu 2 str-la, Veronica Micle, Zimbrului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru conectarea clienţilor noi str.Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Chişinăului, Dealul Leului, Mihai Eminescu, Munceşti, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, Constantin Negruzzi, Horelor, Liviu Damian, Miron Costin, Orheiului, Petru Zadnipru, Doinelor, Mihail Sadoveanu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA 3. Chişinău, sectorul Botanica, com.Băcioi: str.N.Sulac, A.Puşkin, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru conectarea clienţilor noi 4. Chişinău, sectorul Botanica, s.Brăila: str.Mitr.P.Movilă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru conectarea clienţilor noi 5. Chişinău, sectorul Botanica, s.Dobrogea: str.Tineretului 18 - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru conectarea clienţilor noi 6. Chişinău, sectorul Botanica, s.Revaca: str.Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Constantin Brîncuşi, Constantin Stere, Drumul Bisericii, Gheorghe Asachi, Independenţei, Ion Creangă, Ion Soltîs, Macarenco, Mihai Dolgan, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Varlaam, Petru Cărare, Pigorgani, Răzeşilor, Seliştii, Serghei Lazo, Suveranitatii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Ursu Anton, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru conectarea clienţilor noi 7. Chişinău, sectorul Buiucani: str.Truşeni 9013, 9014 - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Chişinău, sectorul Buiucani, s.Dumbrava: str.Bot Mihail, Drumul Vilelor, Durleşti, Fîntînilor, Frumoasa, Igor Vieru, Ioan Botezătorul, M.Cibotari, M.Sadoveanu, Mitr.Petru, Prieteniei, Rareştii, Sf.Gheorghe, Teilor, Vierul, Zăvoiului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA str.La Răscruce 9999 - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Chişinău, sectorul Buiucani, com.Truşeni: str. 27 August, Dm.Cantemir, GH.Coşbuc, M.Frunze, Precup - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA str.Truşeni 8150, 8151, 9001, 9005, 9006, 9990, 9999 - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Chişinău, sectorul Ciocana: str.Budăi 23, Bulboaca 25-45, 34-56, Butuceni 18-42, 21-37, M.Drăgan 26/2, 26/3, 26/4, 26/2A,B, 26/3A, 38, Vaslui 49A - în intervalul de timp între 09:30 - 19:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 11. Chişinău, sectorul Ciocana, com.Tohatin: str.Ana Barbu, Budeşti, Chişinăului, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Mihail Sadoveanu, Păcii, Şcolilor, Tohatin, Vadul Lui Vodă - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str.Ana Barbu, Budeşti, Chişinăului, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Mihail Sadoveanu, Şcolilor, Tohatin - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str.Livezilor, Nucarilor, Renaşterii, Teilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 12. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. 8 Martie 74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Constructorilor 76-98, 102, 149-193 - în intervalul de timp între 09:25 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA str.C.Stamati 12-16, Ion Doncev 2-22, Moara Roşie 3, 5, Zamfir Arbore 1-7, 2-6, str-la Zamfir Arbore 3/1, 4, 7, 7A - în intervalul de timp între 09:15 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA 13. Chişinău, sectorul Rîşcani, or.Cricova: str.Burebista, Chişinăului, Florilor, Nucarilor, Petru Ungureanu, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA 14. Anenii Noi: s.Ciobanovca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 19:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s.Floreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s.Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 15:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 15. Cahul: s.Brînza - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s.Cotihana - în intervalul de timp 11:00 - 13:00, pentru conectarea clienţilor noi s.Manta - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA 16. Cantemir: s.Acui, s.Baimaclia, s.Bobocica, s.Chioselia, s.Crăciun, s.Enichioi, s.Ţărăncuţa, s.Ţolica - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Chioselia, s.Cîşla, s.Coştangalia, s.Suhat - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Doina, s.Iasnaia Poleana - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Haragîş, s.Şamalia, s.Vişniovca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Tartaul - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 17. Comrat (UTA Găgăuzia): str. 200 Let Comratu, Alexandr Puşkin, Alexei Şciusev, Barladeana, Boris Glavan str-la, Briulova, Ciachira, Cikalov, Coroleva, Cutuzova, D.Caracebana, Dorojnîi str-la, Dumitru Caraciobanu, Dunaeva, Galaţan, Gavrilov, Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Gherasimov, Lenin, Macarenco, Macarenco str-la, Mavrodi, Mavrodi str-la, Mihail Tuhacevski, Molodejnaea, Molodejnîi str-la, N.Krupskaea, Nevski, Nicolai Gogol, Osipenko, Ostrovscogo, Polevaea, Rocosovscogo, S.Saviţcoi, Sadovaea, Serghei Esenin, Stepnaea, Suvorov, Taras Şevcenco, Tretiakov, Valentina Tereşcova, Zapadnaea, Zlatova, Zoia Kosmodemianskaea str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or.Vulcăneşti: str. 25 let Moldavii, Ananieva, Ananieva str-la, Batişceva, H.Raşculeva, Nikolai Vatutin, Sadovîi str-la - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 12:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or.Vulcăneşti: str. 25 Siezda, Cahul str-la, Jdanova str-la, Mihail Frunze - parţial în intervalul de timp între 13:20 - 16:50, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Beşalma: str. 40 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Bogdan S., Chirov, Lenin, Lesnaea, Lesnaea str-la, Miciurin, Mihail Frunze, Mihail Lermontov, Molodejnaea, Sadovaea, Sadovîi str-la, Serghei Lazo, Taras Şevcenco - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s.Corten: str.Lenin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 18. Călăraşi: str.Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun 2 str-la, Alexei Mateevici, Constantin Negruzzi, Daneză, Florilor, Florilor 1 str-la, Florilor 2 str-la, Mihai Kogălniceanu, Mihai Kogălniceanu 1 str-la, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Dosoftei 1 str-la, Mitropolit Dosoftei 2 str-la, Mitropolit Dosoftei 3 str-la, Mitropolit Dosoftei 4 str-la, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 1 str-la, Mitropolit Varlaam 2 str-la, Petru Zadnipru - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:50, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s.Dereneu, s.Bularda, s.Onişcani, s.Rădeni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Nişcani - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Onişcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s.Pîrjolteni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA 19. Căuşeni: str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandru Donici, Bogdan Vodă, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Livezilor, Mihai Eminescu bd., Stere Constantin - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor Pietre Vechi str-la, Păcii str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s.Grigorievca - în intervalul de timp 10:00 - 14:00, pentru conectarea clienţilor noi s.Opaci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s.Ucrainca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 20. Cimişlia: s.Batîr - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Mihailovca: str.Colhoznicilor, Grădinilor, Iurie Gagarin str-la, Livezilor, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s.Sadaclia: str.Mihail Frunze, s.Sadaclia, Vasile Alecsandri - în intervalul de timp 09:00 - 10:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branşamentului s.Selemet: str. 25 August, 31 August 1989, Fîntînilor, Selemet - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 21. Criuleni: s.Corjova, s.Dubăsarii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 22. Hînceşti: s.Cărpineni: str.Alexandru Donici, Biruinţa, Comsomoliscaea, Constantin Stamati, Doina, Dumitru Creţu, Filatova, Florilor, Gemenilor, Gospitalinaea, Grigore Vieru, Iurie Gagarin, Morozova, N.Berzarin, Oleg Coşevoi, Satul Nou, Sfîntul Pavel, Vlad Scoarţă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:00, pentru conectarea clienţilor noi s.Cioara - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Dahnovici - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Drăguşenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s.Fundul Galbenei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Lăpuşna: str. 50 Let Octeabrea, Şelepukina, A.Lăpuşneanul, Doina, Iakir, Matrosov, Sadovaia, S.Kirov, str-la S.Kirov, Sovetov, str-la Sovetov, Umanski, V.Ceapaev, V.Maiakovski - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s.Pereni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 15:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Sărata Galbenă: str. 31 August, Ştefan cel Mare, Grădinilor, Cotovschi, N.Vatutin, S.Lazo - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 21:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA 23. Ialoveni: str.Alexandru Cel Bun, Chişinăului, Grigore Vieru, Hînceşti str-la, Ialoveni, Ion Neculce, Lev Tolstoi, Nicolae Testemiţeanu, Nicolae Testemiţeanu str-la, Valea Haiducilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str.Chilia, Gagarin, Ştefănucă Petru - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Dănceni, s.Suruceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s.Mişovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30, pentru conectarea clienţilor noi 24. Leova: str.Liviu Damian, Liviu Deleanu, Nicolae Iorga, Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Ceadîr - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Hănăşenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 25. Nisporeni: s.Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA 26. Orhei: str. 31 August, Călăraşi, Codru - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s.Furceni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00, pentru conectarea clienţilor noi 27. Străşeni: s.Huzun - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Lozova: str.Guţuleavca, Ion Creangă, Oanţa, S.Lozovo, Serdiuc - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 15:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Micleuşeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Oneşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 28. Ştefan Vodă: s.Copceac: str.Benderscaia, Dzerjinschi, Lesnaia, Livezilor, Octeabriscaia, Severnaia, Sov.Armii - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:20, pentru lucrări de reconstrucţie LEA s.Olăneşti: str.N.Testemiţeanu, N.Pirogov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 29. Teleneşti: s.Crăsnăşeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s.Verejeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30, pentru lucrări de reconstrucţie LEA