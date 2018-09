(video) Will Smith a lansat o nouă piesă în săptămâna în care a împlinit 50 de ani

'Está rico' reprezintă o nouă colaborare a lui Will Smith cu artiştii "latino" după ce a interpretat alături de columbienii de la Bomba Estéreo, 'Fiesta' - un cântec din 2015 şi care s-a concretizat când actorul a filmat 'Focus' în Columbia.

Will Smith, născut la 25 septembrie 1968, a devenit cunoscut în anii 1990, fiind protagonistul serialului de televiziune 'The Fresh Prince of Bel-Air'. Printre cele mai notabile filme ale sale se numără Bad Boys I şi II, seria Men in Black, Independence Day, I, Robot; Ali, The Pursuit of Happyness, I Am Legend, Hancock şi Seven Pounds.

Dublu nominalizat la Oscar ('Ali', 2001; 'The Pursuit of Happyness', 2006) şi câştigător a patru premii Grammy în cariera sa muzicală, Smith asigură pe contul său de Instagram că "a rămas acelaşi băiat din West Philadelphia".

Marţi pentru a-şi sărbători ziua de naştere, la 25 septembrie, Will Smith s-a lansat dintr-un elicopter, deasupra Marelui Canion în Arizona, realizând un 'puenting', cum se vede în clipul postat pe reţelele de socializare.