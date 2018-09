(video) Au muncit o vară, iar acum sunt nevoiți să-și vândă strugurii la preț de nimic. Țăranii cer autorităților să se implice: „Am crezut în minciunile voastre”

„Ni se cere să plătim impozite mari. Am muncit, am împrumutat 50 de mii de lei ca să lucrăm via. Mulți dintre struguri s-au stricat. Ni se cer multe lucruri, dar nu ni se oferă nimic în loc.

Soțul a fost 10 ani peste hotare, eu mi-am crescut copiii singură. A venit, am cumpărat pământ. Dar acum nu-mi permit să-mi întrețin copilul la studii, pentru că am de achitat datorii. Așa trăim noi, țăranii. Am vrut să ne facem un viitor aici, dar celor de la guvernare nu le pasă. Bată-i-ar Dumnezeu pe cei care ne-au adus în halul ăsta”, se caină o femeie din raionul Cantemir, care s-a gândit că via pe care a plantat-o va deveni afacere între timp și își va putea asigura un trai decent acasă, în Republica Moldova.

„Dnul ministru al Agriculturii, ne auziți? Pe ce să plătesc impozite? Vezi ce face țăranul? Noi suntem proștii de la țară, care nu am putut pleca peste hotare. Am crezut în minciunile voastre că o să ne putem face un viitor acasă. Ce viitor putem să ne facem? Ce să fac eu acum cu poama? Nu știu la ce vreți să ne aduceți”, mai spune femeia care afirmă că după ce a cules strugurii, nu are cui să îi vândă, ploaia de luni seară a stropit lăzile cu noroi, iar cumpărătorul nu mai vrea să-i ia strugurii.

Situație similară e în întreaga republică. Bunăoară, oamenii din municipiul Hîncești se plâng că vinăria din localitate nu le mai primește strugurii, iar intermediarii oferă între 1 și 3 lei per kilogram. Alții însă, dispuși să o vândă și la un preț de 2 lei, nu au cui să o vândă, astfel strugurii rămân să se strice în vii sau, în cel mai bun caz, fac vin pe care, zic aceștia, dacă vor avea noroc, îl vor vinde, dacă nu, îl vor arunca la vară.

Problema nu e de azi și nici de ieri, însă la acest capitol, deși în fiecare toamnă problema să repetă, nu se întreprinde nimic.