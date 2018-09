(update) Oficial! Noul BMW Seria 3 Sedan va fi prezentat la 2 octombrie 2018, la Paris Motor Show

În aceeaşi zi, tot în standul BMW, se vor prezenta elementele definitorii ale noului BMW Seria 3: design, inovaţii tehnologice, echipamente şi soluţii de conectivitate. Preşedintele Consiliului de Administraţie al BMW AG, Harald Kruger, şi membri ai Consiliului de Administraţie Board – Pieter Nota (vânzări şi brand BMW), Klaus Fröhlich (dezvoltare) şi Dr. Nicolas Peter (finanţe) – precum şi o serie de specialişti din diferite departamente de dezvoltare vor fi disponibili pentru discuţii detaliate despre noul BMW Seria 3 Sedan sub sloganul „Get Together – Get Your Story”.

Află primele informaţii despre automobil şi ce alte premiere vor mai fi la Salonul Auto de la Paris, pe AutoBlog.MD