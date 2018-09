(video) 13 reportaje UNIMEDIA realizate sută la sută cu telefonul mobil

Peste 90% din video-urile create la UNIMEDIA sunt filmate cu telefonul mobil. Am câștigat enorm în operativitate, nu am pierdut deloc din calitate și am diversificat conținutul. Suntem prima redacție din Moldova ce a reușit să implementeze aceste tehnologii.

Vă prezentăm 13 reportaje realizate sută la sută cu telefon mobil.