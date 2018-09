Istorie și mituri în realizările pompoase anunțate de Vlad Plahotniuc după ședința de marți a Partidului Democrat

Toate laudele s-au axat în jurul a 2 subiecte: aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților și programul de reparație a drumurilor locale.

Referindu-se la drumurile reparate de Guvernul Filip, liderul PD-ului, Vladimir Plahotniuc, spune că în niciun an nu s-au construit atâția kilometri de drum.

Lauda lui Plahotniuc

„Ca să vă convingeți că aceste apreciri ale cetățenilor sunt și că vorbele noastre sunt doar vorbe goale, am să vă prezint doar câteva cifre statistice, care vor confirma clar diferența dintre guvernarea Partidului Democrat și guvernările precedente. Primul exemplu am să îl iau drumurile, drumurile construite și reparate în Republica Moldova. În perioada 2009-2016, adică pe durata a 7 ani, înainte ca PD să își asume guvernarea în RM, s-au construit mai puțin de 1000 de km de drumuri. Ceea ce înseamnă câte 140 de km pe an. Și ca comparație noi, într-un singur an, anul 2018, finalizăm și reparăm peste 1600 de km. Ceea ce însemnă de fapt 12 ori mai mult decât guvernările precedente”, a declarat Plahotniuc.

Vasile Botnari a avut mâinile legate?

Ceea ce omite liderul PD, Vladimir Plahotniuc, la subiect este că democrații sunt la guvernare neîntrerupt din 2009. Mai mult, în această perioadă în care toate deciziile importante se luau în cadrul unor consilii de Alianță, democrații au deținut inclusiv portofoliul Ministerului Transporturilor mai bine de 2 ani. Tot din 2013 fiecare guvern a avut câte un viceministru membru PD, delegat de formațiune sau susținut din umbră de aceștia.

Astfel, în Guvernul Filat 1 și Filat 2, între 2009 și 2013, democrații nu au avut un reprezentant la Ministerul Transporturilor. În schimb, în noul Guvern Leancă (13 mai 2013-10 decembrie 2014) și în Guvernul Gaburici (18 februarie 2015 – 3 iulie 2015) Ministrul Transporturilor și infrastructurii drumurilor a fost în gestionarea lui Vasile Botnari, unul din liderii Partidul Democrat și apropiații lui Vlad Plahotniuc.

Mai mult, la 12 iunie 2013, în urma unor noi remanieri la nivel de viceminiștri, Vladimir Cebotari, actualul vicepreședinte democrat, a fost numit în locul lui Valeriu Ciubuc. Din calculele președintelui PD, în doi ani cât a fost în fruntea ministerului, Vasile Botnari a putut să repare și să construiască doar 280 de km de drum. De această perioadă însă, se leagă și semnarea contractelor păguboase de reparație a sectoarelor de drum Chișinău - Ungheni, Chișinău - Giurgiulești, Hîncești - Leușeni, Sărăteni - Sîngerei, lucrările la care nu s-au încheiat nici până în ziua de astăzi și care arată lamentabil.

Tot pe perioada gestiunii drumurilor de Partidul Democrat, în februarie 2014 la conducerea Administrației de Stat a Drumurilor este numit Gheorghe Curmei. Este un apropiat al democraților și a fost demis de fostul MInistru Iurie Chirniciuc în 2016 pentru grave abateri descoperite în urma unui audit al Curții de Conturi. Atunci presa a scris și despre faptul că directorul general ASD a oferit mai multe contracte de reparatie a drumurior unor companii deținute de membri PD. Curmei a dat Ministerul în Judecată și a fost restabilit în funcție deținând și astăzi funcția de director general al ASD fără a trece un nou concurs, după cum a scris Moldova Curată.

Ulterior, conducerea ministerului a trecut în gestiunea Partidului Liberal, (30 iulie 2015 - 30 mai 2017). Din nou câteva guvernări de coaliție din care face parte PD. Aparent, aici democrații nu au avut niciun reprezentant, însă, fostul viceministru Sergiu Bucătaru se regăsește astăzi la Ministerul Economiei în funcția de secretar de Stat și este susținut plenar de PD.

Legat de declarațiile de astăzi ale lui Vlad Plahotniuc, ceea ce omite liderul PDM este să anunțe și că toți acești kilometri de drumuri au fost reabilitați din fonduri publice, banii fiind luați din Fondul Rutier. Reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare

Un nou triumf anunțat al democraților. „În perioada anilor 2009 – 2016, adică în aceiași 7 ani, la rețeaua de apă au fost conectați aproximativ 54.000 de beneficiari, ceea ce înseamnă doar câte 7.500 de persoane pe an. În schimb, în doar ultimii doi ani, peste 106.000 de beneficiari noi au fost conectați la rețeaua de apă, ceea ce înseamnă câte 53.000 de beneficiari pe an, adică de 7 ori mai mult decât pe timpul guvernărilor precedente”, a declarat din nou cu multă satisfacție Vlad Pahotniuc.

Aparent, datele sunt corecte. Aici însă, din nou, liderul democrat a uitat să spună că toată gestiunea acestui domeniu din 2009 a aparținut Partidului Democrat prin Ministerul Dezvotării Regionale și a Construcțiilor. În cadrul Guvernului Filat 1, Filat 2 și Leancă, 2009-2015 funcția de ministru a fost deținută de un membru marcant al PD - Marcel Răducan. În perioada lui Chiril Gaburici și a lui Valeriu Streleț, la conducerea acestui minister vine un alt om de încredere a lui Vlad Plahotniuc - Vasile Bîtcă. Ulterior, în ianuarie acest minister dispare, fiind încadrat inițial la MInisterul Agriculturii, iar acum la cel al Economiei, dar care din nou se află în gestiunea exclusivă a PD. Într-adevăr, din 2016, investițiile în acest domeniu cresc substanțial, însă fără ca autoritățile moldovene să aibă un merit. Intenționat sau nu, Vlad Plahotniuc omite să spună că aceste conectări și lucrări au fost posibile grație suportului oferit de partenerii internaționali ai Republicii Moldova în cadrul programului Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL). Acest program ambițios, lansat încă în 2013, și-a propus ca în perioada martie 2016 - decembrie 2020, 200,000 de bărbați și femei din 22 localități selectate să aibă acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare, iar peste 10,000 de bărbați și femei, băieți și fete din instituțiile de învățământ vor fi asigurați cu condiții mai bune de lucru, învățământ și îngrijire.

Programul a fost aprobat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) care a venit cu o contribuție în valoare de 11 milioane Euro (inclusiv 7,3 milioane Euro pentru Fondul de Dezvoltare Regională). Angajamente de cofinanțare active și-a asumat Uniunea Europeană (~ 43,5 milioane Euro), Guvernul german prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) ()Guvernul Elveției (~ 3,2 milioane Euro), Guvernul României (~ 0,2 milioane Euro) și Guvernul Suediei (~ 3,7 milioane Euro).

Vladimir Plahotniuc însă, nu a menționat însă niciun cuvânt despre acest suport, iar rezultatele acestui program internațional, a fost atribuit eronat Partidului Democrat.