(video) Răspunsul „confidențial” a lui Andrian Candu, când a fost întrebat de ce a reprezentat prin procură mai multe companii, în timp ce era deputat

„De ce în perioada 2011-2012, fiind deputat în Republica Moldova, ați continuat să prezentați prin procuratură mai multe companii, lucru care este interzis prin lege?

„Este opinia dvs. că este interzis de lege. Potrivit interpretării mele și a altor colegi, aveți posibilitatea să solicitați informații de la autoritățile care interpretează legile în cazul de față și le aplică, vorbim de cele de integritate. Consider că instituția juridică a interpretării prin procură, ea este valabilă, în baza în care acelei exercitări pe care eu am îndeplinit-o, eu nu am fost remunerat. În cazul respectiv, eu consider că nu am încălcat legea. Și respectiv, toate declarațiile au fost în acea perioadă, care au arătat am fost în conflict de interese, nu am fost în conflict de interese, am avut venituri legale sau nu am avut”.

Întrebat cine sunt beneficiarii finali ai acelei companii, Candu a refuzat să răspundă, menționând că este secret. „Eu am reprezentat interesele cuiva, care este o chestiune confidențială”.

UNIMEDIA amintește că RISE a făcut o investigație, prin care președintele Parlamentului, Andrian Candu a făcut afaceri prin procură în paralel cu funcția de deputat. Pe de o parte, din funcția publică reprezenta interesele cetățenilor, iar pe de alta, din umbră, acționa în interesele unui singur cetățean — oligarhul Vlad Plahotniuc.