Ora 16.00: Alexandrina Robu în studioul UNIMEDIA

Președinta Asociaţiei Europene a Tinerilor Antreprenori, membra Consiliului de administrare JEUNE („Tineri antreprenorii din UE sub patronajul Comisiei Europene), deținătoarea premiului internațional Leader for the future vine la ora 16.00 în studioul UNIMEDIA la emisiunea Alb&Negru, moderată de Elena Robu.