(video/update) Noi detalii despre presupusul atentat contra lui Vladimir Plahotniuc: Liderul PDM urma să fie ucis la fel ca și Givi, liderul pro-rus din Estul Ucrainei

(update 11:20) Are loc prezentarea unui video cu declarațiile celor care au participat la organizarea tentativei de omor. (update 11:15) Grenadele care urmau să fie folosite au capacitatea de a distruge blindatele. Două lansatoare de grenade au fost transmise din Ucraina.

(update 11:05) Grigori Karamalak ar fi comandat omorul contra liderului PDM din motiv că în Republica Moldova are mai multe cauze penale. „Dispunem de înregistrări video şi imagini audio. Informațiile au fost confirmate de una din persoanele reținute care urma să execute omorul. Era sigur că ulterior toți executorii ar fi fost omorâți de Karamalak, pentru a șterge urmele”.



Citește mai mult: http://www.publika.md/procuratura-caramalac-este-unul-dintre-cei-care-au-comandat-asasinarea-lui-vlad-plahotniuc_2964801.html#ixzz4fRBAd1gD

Follow us: @publikatv on Twitter | publika.md on Facebook

Grenadele, care urmau să fie lansate în clădirea Global Business Centru, vizau două etaje întregi.

(update 11:00)PCCOCS organizează o conferință de presă privind pregătirea de omor contra liderului PDM, Vladimir Plahotniuc.

UNIMEDIA amintește că pe 7 aprilie, Ministerul de Interne al Ucrainei a anunțat printr-un comunicat de presă despre reținerea membrilor unei grupări criminale, plătite, pentru a-l asasina pe liderul Partidului Democrat.

Magistrații de la Judecătoria Centru au eliberat luni, 10 martie, mandate de arest preventiv pe un termen de 30 de zile pe numele celor opt persoane învinuite de tentativă de omor asupra liderului PDM, Vlad Plahotniuc.

Citește și „Numele celor opt presupuși killeri ai lui Plahotniuc. Cum arată aceștia”.