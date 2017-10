(video/galerie foto) Ajunul Zilei Vinului la Aeroportul din Chișinău: Călătorii sosiți au fost întâmpinați cu câte o sticlă de „Rară Neagră”

Cum au călcat pământ moldovenesc, călătorii de pe Aeroportul Internațional Chișinău au primit în dar o sticlă de "Rară Neagră", în ajunul Zilei Naționale a Vinului.

Vizitatorii străini au fost uimiți de această primire neobișnuită, iar unii spun că au venit special pentru Sărbătoarea Vinului.

„This is the warmest and most memorable welcome a have ever had in any country. This is wonderful, you guys should do it more often”, a spus un vizitator abia sosit din Germania. („Este cea mai caldă și memorabilă întâmpinare pe care am avut-o vreodată, din toate țările. Este minunat, trebuie să o faceți mai des”).

Moldovenii sosiți acasă au fost și ei impresionați, mai ales că le place vinul de la noi.

“Super bun. Mai ales cel de casă, roșu”, a spus o femeie proaspăt sosită acasă.

„O tradiție foarte frumoasă, moldovenească. De Ziua Vinului o să mă aflu în Irlanda și cred că o să bem vin”, s-a arătat entuzismat un alt călător.

Se spune că "Vinul singur nu merge”, de aceea oamenii se vor bucura de un întreg program cultural în PMAN.

Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului:

„PMAN timp de două zile va fi transformată într-o veritabilă rută a vinului, gastronomiei și oenoturismului.”

La "Sosiri", călătorilor li s-a înmânat și câte o hartă cu vinăriile Moldovei, care timp de două zile au pregătit programe diverse de Sărbătoarea Vinului.

Anul acesta, organizatorii își propun să promoveze consumul de vin moderat și responsabil.

"The plan is to get drunk, make some friends, you know", a spus vizitatorul din Germania. ("Planul este să ne îmbătăm și să ne facem prieteni")