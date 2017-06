(video) Ședință nocturnă la Guvern. Filip a anunțat că de marți începe evacuarea deșeurilor din Chișinău

Premierul Pavel Filip a convocat luni seara, la ora 21:30, ședința Comisiei pentru Situații Excepționale în legătură cu chestiunea deșeurilor din orașul Chișinău. După ședință, premierul a oferit declarații de presă. Pavel Filip a declarat că s-a găsit o soluție de scurtă durată, iar ulterior, pentru termen lung, urmează să fie găsită o soluție de bază.

„Avem de a face cu o problemă care a devenit una critică. Este o problemă pornită de mai mulți ani și a fost catalizată de factorii de decizie de la Primarie pentru că ține de repsonsabilitatea Peimariei și nu a Guvernului. Am făcut această ședință la inițiativa Ministerului Mediului și cel al Sănătăți pentru că avem un pericol de a provoca o situație epidemiologică în Chișinău.

Gunoiul nu se mai scoate de 4 zile. De asta am petrecut 2 zile în ședințe cu colegii de la Guvern, dar și cu factori de decizie de la Primăria municipiului Chișinău. Am avut discuții în grupul de lucru cu locuitorii din Bubuieci, am avut și eu o întâlnire cu reprezentanții locuitorilor din Bubuieci. Cu părere de rău este o situație excepțională și trebuie să intervenim. Asta nu înseamnă că Guvernul se va ocupa în continuare de gestionarea acesteia. Am rugat Ministerul Mediului să vină cu o viziune strategică legată de managementul deșeurilor, dar am creat și un grup de lucru care va propune un plan de lucru concret cu acțiuni.

În final, vreau să spun că am identificat niște soluții, o parte din ele sunt de scurtă durată, iar altele de durată mai lungă. Discuțiile vor continua, dar de marți deșeurile vor fi evacuate și problema va fi rezolvată mâine și poimaine, ulterior vom munci mai mult. Noi suntem gata să întindem o mână de ajutor”, a declarat premierul.

UNIMEDIA amintește că deșeurile din Chișinău n-au fost evacuate deja de patru zile, dat fiind faptul că groapa de gunoi din Bubuieci e deja plină, iar localnicii protestează înpotriva faptului ca gunoiul din Chișinău să fie dus în localitatea lor.