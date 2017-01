(video) Ședința în dosarul Platon, din nou amânată

Update 17:20 După șase ore, ședința de judecată în cazul omului de afaceri Veaceslav Platon s-a amânat pentru vineri, 20 ianuarie.

Update 12:09 Veaceslav Platon a fost dus în sala de judecată. Întrebat ce părere are despre acest dosar, dat fiind faptul că a trecut deja jumătate de an de la reținerea sa, acesta a menționat: „Este o nebunie totală. Am fost luat ostatic”.

ora 11:12 O nouă ședință de judecată în dosarul omului de afaceri Veaceslav Platon. La ședința din 22 decembrie 2016, magistrații au prelungit termenul de arest cu încă 30 de zile pentru acesta, iar în data de 13 ianuarie, ședința a fost amânată.

UNIMEDIA amintește că Veaceslav Platon a fost reținut pe 25 iulie, la Kiev, după ce autoritățile de la Chișinău au emis un mandat de arest pe numele său în aceeași zi și a fost dat în căutare internațională.

Procuratura Anticorupţie îl acuză pe acesta că prin intermediul unor tranzacții ilegale ar fi scos din Republica Moldova peste 800 de milioane de lei. Pe de altă parte, avocații susțin că dosarul său ține de anumite tranzacții la o altă bancă comercială și că nu are nimic în comun cu furtul miliardului.