(video, doc) Ziarul de Gardă: Guvernul a alocat 200 de mii de lei pentru reparaţia de milioane la vila prezidențială de la Condrița

Vila prezidenţială de la Condriţa a fost renovată. Oficial, Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului a organizat un concurs de oferte, alocând 197 de mii de lei (sumă fără TVA) pentru reparaţia podelelor casei de odihnă din Condriţa. Neoficial, însă în vilă au avut loc lucrări de renovare mult mai costisitoare, despre care autorităţile strâng din umeri atunci când sunt întrebate, informează Ziarul de Gardă.

Potrivit sursei citate, în luna mai 2017, Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului organizează un concurs de oferte pentru lucrări de reparaţie a pardoselilor din parchet la casa de odihnă din Condriţa. La 22 mai, licitaţia este adjudecată de compania „Darnicigrup”, care urma să efectueze lucrări în valoare de 197,3 mii de lei, echivalentul a aproximativ 10 mii de euro. SRL-ul care a câştigat licitaţia, înfruntând alte două companii, este la primul contract oficial cu o instituţie de stat, deşi a fost înregistrat la Camera Înregistrării de Stat încă în 2012.

Trei companii necunoscute la un concurs organizat de Guvern

Agenţia Achiziţii Publice (AAP), printr-un răspuns în scris, i-a informat pe jurnaliștii de la ZDG că, potrivit dării de seamă din 24 mai 2017, la procedura de achiziţie pentru „lucrări de reparaţie a pardoselilor din parchet la casa de odihnă din Condriţa” au fost depuse trei oferte: SRL „Akdemir” a propus suma de 199 253,02 lei, SRL „Pandora” – 199 875,29 lei, iar SRL „Darnicigrup” – 197 323,38 lei (sume fără TVA).

Astfel, oferta celor de la „Darnicigrup” a fost declarată câştigătoare. Pentru achiziţionarea lucrărilor, nu a fost organizată o licitaţie propriu-zisă, ci doar o cerere a ofertelor de preţuri fără publicare (COPF). Cu alte cuvinte, Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului a remis invitaţii pentru mai multe companii din domeniu, invitându-le să depună oferta lor pentru contractarea lucrărilor, o astfel de prevedere fiind permisă de lege în cazul achiziţionării lucrărilor de până la 200 de mii de lei, conform explicaţiilor oferite de reprezentanţii AAP. Legea stabileşte că la această procedură trebuie să participe cel puţin trei agenţi economici calificaţi, fapt care s-a şi produs.

Pe lângă lucrările oficiale, de schimbare a podelelor, la vila prezidenţială de la Condriţa, în ultimele luni, au avut loc şi altfel de lucrări, mult mai costisitoare, spun oameni care activează la moşia destinată preşedintelui. Ion Iovu, consultant în cadrul Direcţiei Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, spre care au fost redirecţionaţi jurnaliștii de la ZDG pentru a discuta la subiect, i-au anunţat că el ar putea să le ofere informaţii doar despre lucrările contractate de Guvern pentru pardoseli. „În privinţa la alte lucrări de reparaţie care au loc acolo, nu am informaţii. Prin intermediul nostru, acele lucrări nu au fost executate. N-am cunoştinţă de cauză cine efectuează alte lucrări. Noi ne-am ocupat doar de pardoseli. Au fost mai înainte nişte lucrări despre care spuneţi dvs., cred că prin primăvară au început, dar nu am alte informaţii. Nu pot să vă spun dacă cineva privat ar putea efectua lucrări la edificiul statului. Nu am aşa informaţii”,le-a zis Iovu.

„De mai demult nu s-au făcut lucrări de reparaţie acolo”

De ce Guvernul a decis, totuşi, să facă reparaţie la vila de la Condriţa? „Reparaţia pardoselii s-a decis să se facă după ce a fost estimată starea lor. Noi am venit cu propunerea. De mai demult nu s-au făcut lucrări de reparaţie acolo”, explică Iovu. Întrebat cum s-a ajuns ca lucrările să fie achiziţionate de la o firmă complet necunoscută, care nu a mai câştigat anterior vreun contract cu statul, funcţionarul ne-a zis că „am trimis oferte de participare la mai multe firme. Nu putem lucra cu aceleaşi firme. A fost dat cel mai mic preţ. La pardoseli lucrările au fost efectuate deja. S-a mai făcut şi lăcuirea suprafeţelor de tâmplărie. Dacă asta a fost oferta, înseamnă că au ajuns bani”, zice Iovu.

