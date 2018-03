(video) Zmeura de Aur: „The Emoji Movie”, premiat pentru cel mai prost film al anului 2017

Animaţia "The Emoji Movie", de Tony Leondis, a fost premiată cu Zmeura de Aur pentru cel mai prost film al anului 2017, la cea de-a 38-a ediţie Razzie Awards, trofee decernate celor mai proaste prestaţii din cinematografie, informează The Hollywood Reporter.

"The Emoji Movie", calificat de organizatori drept "ra..t vorbitor", este primul lungmetraj animat care primeşte acest premiu în istoria de 38 de ani a trofeelor.

Organizatorii au mai spus despre filmele nominalizate anul acesta că au atins "un nivel toxic de lipsă de originalitate".

Câştigătorii ediţiei de anul acesta a premiilor Zmeura de Aur au fost anunţaţi sâmbătă, pe canalul de YouTube al fundaţiei organizatoare, cu o zi înainte de gala Oscar, aşa cum se obişnuieşte.

"The Emoji Movie" a primit patru premii Razzie din zece nominalizări, pentru cel mai prost film, cel mai prost scenariu, cel mai prost regizor şi cel mai prost cuplu pe marele ecran, "oricare doi emoji" din distribuţie.

Tom Cruise a primit Zmeura de Aur pentru cel mai prost actor, pentru rolul din "Mummy". Starul american, nominalizat de trei ori la premiile Oscar, mai are un trofeu Razzie, pentru cel mai prost cuplu pe marele ecran, cu Brad Pitt, în filmul din 1994 "Interview with the Vampire".

Actorul Tyler Perry a primit premiul pentru cea mai proastă actriţă, pentru rolul din "Boo 2! A Madea Halloween", al zecelea film în care cineastul se îmbracă în ţinute feminine.

Kim Basinger a primit premiul pentru cel mai prost rol secundar, pentru partitura din "Fifty Shades Darker", alăturându-se astfel lui Faye Dunaway, Lizei Minelli şi Halle Berry, actriţe premiate atât cu Oscar, cât şi cu Razzie.

Mel Gibson, care, anul trecut, a primit premiul de "absolvire" la gala Razzie, pentru că obţinuse o nominalizare la Oscar la câţiva ani de la una la Zmeură, a primit, sâmbătă, trofeul pentru cel mai prost rol secundar masculin, pentru interpretarea din "Daddy's Home 2".

"Baywatch" a primit un premiu aflat la prima ediţie, "Special Rotten Tomatoes Award: The Razzie Nominee So Bad You Loved It! (trofeul special decernat de site-ul de cronici de film Rotten Tomatoes: Nominalizatul la Razzie atât de prost încât îţi place)". Premiul a fost acordat pe baza rezultatelor unui sondaj online şi a voturilor Rotten Tomatoes.

Anul trecut, premiul pentru cel mai prost film l-a primit în premieră un documentar, "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party", de Dinesh D'Souza şi Bruce Schooley.

Nominalizaţii şi câştigătorii premiilor Zmeura de Aur sunt votaţi online de cei aproximativ 1.000 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, din 24 de state, care pot achiziţiona un statut de membru pentru suma de 40 de dolari. Gala Zmeura de Aur a fost înfiinţată, potrivit creatorilor ei, ca un "antidot" la ceremonia Oscar.

Premiaţii cu Zmeura de Aur vin rareori să îşi ridice premiile, o excepţie notabilă fiind Sandra Bullock, care a primit titlul de "cea mai proastă actriţă" în 2010, pentru "All About Steve", cu o zi înainte de a lua premiul Oscar pentru "Povestea unui campion/ The Blind Side".