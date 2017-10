(video) Zlatan Ibrahimovic: Îmi voi încheia cariera la fel cum am început-o. Voi pleca din fotbal învingător, chiar dacă va trebui să merg pe apă!

"Revenirea în fotbal după o asemenea accidentare este o provocare pentru mine. Nu am avut până acum așa o accidentare iar oamenii au început să vorbească că îmi voi încheia cariera și că sunt deja bătrân. Vreau să văd de ce lucruri mai sunt capabil și în ce formă este corpul meu. În ultimii ani din carieră când începi să te gândești cât mai ai de jucat, apar dubii. După accidentarea suferită am avut un singur scop - să revin din nou pe teren. Îmi voi încheia cariera la fel cum am început-o. Voi pleca din fotbal învingător, chiar dacă va trebui să merg pe apă" - a declarat Ibrahimovic.

Suedezul și-a prelungit contractul cu Manchester United și va purta în acest sezon numărul 10. United ocupă locul doi în clasamentul campionatului Angliei. Pe prima poziție se află marea rivală a trupei pregătite de Mourinho, Manchester CIty.