(video) Ziarul de Gardă: Anatol Mătăsaru și soția acestuia afirmă că ar fi fost „sechestrați”. Ce spune poliția

Anatol Mătăsaru susține că a pornit camera video pentru a înregistra discuția, deoarece persoana ar fi avut un „comportament inadecvat” și deținea asupra sa un pistol, dar când a încercat să părăsească teritoriul, mai mulți paznici au blocat porțile de fier care îngrădeau spațiul, iar ulterior, la fața locului au ajuns și agenții companiei de pază „Bercut”. Activistul susține că aflați în imposibilitatea de a părăsi teritoriul au apelat poliția, scrie Ziarul de Gardă.

Julieta Savițchi afirmă că nu au părăsit mașina în timp ce filmau.

„Nu am făcut nimic. Numai pentru că am filmat din mașină ne-au blocat. Stăteam aici înconjurați. A venit poliția și ne-a scos în afara teritoriului. Aici e loc public, din parc. Ei spun că este teritoriul lor. Este o firmă, ceva se construiește. Am văzut și din interes profesionist am filmat. Aici e teritoriu public, dar e înconjurat cu gard de metal. Am văzut că ies mașini. Este cu poartă, telecomandă, cu pază, cu „Bercut” pe teritoriu. Ne-au blocat, cu mâna au încercat să mă apuce din mașină, să-mi ia camera. Mi s-a ridicat tensiunea, tremur toată”, a declarat pentru ZdG Julieta Savițchi, precizând că agenții de pază le-ar fi spus că drumul respectiv este accesibil doar pentru persoanele care locuiesc în zonă.

Echipajul de poliție care s-a deplasat la locul incidentului a îndemnat soții Anatol Mătăsaru și Julieta Savițchi să-i însoțească la Inspectoratul de Poliție al sect. Centru pentru a depune declarații.

Vasile Costiuc, candidatul Partidului „Democrația Acasă” la funcția de primar al mun. Chișinău, a publicat pe pagina sa de Facebook imagini video live din momentul în care a venit poliția pentru a soluționa cazul.

Contactat, unul dintre polițiștii care a intervenit la adresa respectivă, declară pentru ZdG că în aceste momente audiază agenții de pază și locuitorii din perimetrul în care a avut loc incidentul, iar activistul civic și soția acestuia s-au deplasat împreună cu șeful Secţiei de poliţie din or. Codru, Laurențiu Gheață, la sediul Inspectoratului sect. Centru pentru a depune declarații.

Ion Nicorici explică că urmează a fi vizionate secvențele video pentru a stabili circumstanțele cazului. „Situația s-a ameliorat, probleme nu sunt, altercații fizice nu au avut loc, a fost doar un conflict verbal”, a precizat pentru ZdG polițistul.