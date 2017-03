(video) WRC: A ieşit de pe traseu, s-a rătăcit într-o parcare, dar a câştigat Raliul Mexicului

Pilotul echipei Citroen Total Abu Dhabi WRT Kris Meeke a reuşit să câştige Raliul Mexicului „pe ultima sută de metri”.

Maşina pe care o conducea a derapat şi a ieşit de pe traseu, a avariat automobilul unui spectator, după care s-a rătăcit într-o parcare în timp ce încerca să găsească drumul înapoi.

„Am făcut o mare greşeală. Am frânat şi am intrat foarte larg în acea curbă. Maşina a ajuns pe creasta de pe marginea drumului şi am fost aruncat în câmp. M-am deplasat printre nişte pick-up-uri, dar drumul începea să se îngusteze şi mi-am dat seama că mă voi bloca. Rapid m-am întors în direcţia din care am venit şi nu am înţeles cum să ies din încurcătură până nu am văzut „parapetul” din verdeaţă”, a spus Meeke.

