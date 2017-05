(video) Vlad Plahotniuc: PL a ieșit din coaliție pentru a-și reface forțele și a se pregăti pentru alegerile din 2018

Plecarea Partidului Liberal din coaliție este un act emoțional și astfel încearcă să-și refacă forțele în opoziție și să se pregătească pentru alegerile parlamentare din 2018. Declarațiile aparțin președintelui Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.

„Am desprins două motive care probabil ar fi putut determina decizia Partidului Liberal: 1. Factor emoțional; 2. Dorința de a-și reface forțele în opoziție și a se pregăti pentru alegerile parlamentare din 2018.

Situația de la Primărie nu trebuia să determine Partidul Liberal să plece din coaliție. Actul de justiție trebuie să se facă în interiorul justiției și nu în coaliție sau partid. Faptul că au plecat în opoziție nu schimbă nimic situația justiției”, a declarat Plahotniuc, în cadrul unui briefing de presă.

Totodată liderul PDM spune că PL ar fi căutat mai de mult un motiv pentru a părăsi coaliția și că, era împotriva implementării reformei Guvernului până la alegerile parlamentare.

„PL își dorea ca reforma Guvernului să se producă mai târziu, era mai simplu să amânăm reformele după alegeri, însă în condițiile în care se află Republica Moldova, amânatrea reformelor nu este posibilă. Moi nu criticăm și nu judecăm decizia PL, o respectăm.

Am avut un parteneriat cu PL și am făcut multe lucruri pentru oameni și țară. Sper că vom colabora benefic și mai departe. Coaliția funcționează în continuare, iar Guvernul are susținerea să facă refrme”, a conchis Vlad Plahotniuc.

UNIMEDIA amintește că la 26 mai curent, Partidul Liberal a anunțat că părăsește coaliția de guvernare. Decizia a fost luată după ce primarul de Chișinău, liberalul Dorin Chirtoacă a fost reținut de ofițerii CNA. Edilul este bănuit de trafic de influenţă, în dosarul parcărilor cu plată în Chișinău.