(video) Viorel Roșcovan: Diaspora este ignorată de autorități

Moldoveanul stabilit la Rotterdam, Olanda, Viorel Roșcovan, susține că diaspora reprezintă în momentul de față o forță, doar că ea nu este susținută de autorități, ba mai mult este minimizat rolul diasporei. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de pe UNIMEDIA.

”Diaspora este o forță în R. Moldova. Am demonstrat-o la alegerile prezidențiale din 2016 unde am acumulat aproximativ 10% din voturi din diasporă. Dar este ignorată de autorități. Suntem mulți, puternici, dar nu se aude vocea noastră. Poate nu este puternică pentru că nu este organizată. Offline-ul Adoptă un Vot are menirea de a coagula forțele din diasporă și a le direcționa către lucruri benefice pentru țară. Sunt multe persoane în diasporă care fac muncă de volunariat, lucruri mici, despre care nimeni nu aude. De ce să nu unim aceste forțe și să facem lucruri mari pentru țară”, a explicat invitatul.

Potrivit lui Viorel Roșcovan, obiectivul moldovenilor stabiliți în străinătate este să direcționeze energia în beneficiul țării. ”Cei care au mandatul să crească bunăstarea cetățenilor noștri pur și simplu nu o fac. Noi vrem să ne utilizăm cunoștințele, resursele, energia pentru acest scop”, a menţionat managerul la cel mai mare fond de investiție olandez Robeco.

Invitatul mai spune că interesul Guvernului în diasporă este de a minimiza rolul acesteia.

”Guvernul și activitățile lui sunt departe de interesele cetățenilor. Aceste Zile ale Diasporei organizate de BRD și Guvern nu știu dacă sunt cu adevărat Zilele Diasporei. BRD nu reprezintă interesele noastre, ci ale Guvernului. Interesul Guvernului în diasporă este de a minimiza rolul diasporei, nu de a-l fructifica. BRD este o mașinărie care reprezintă interesele partidului de guvernământ în diasporă”, a conchis Viorel Roşcovan.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.