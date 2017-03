(video) Vila roz - pensiunea rurală ce reinventează turismul Republicii Moldova

O oază de liniște presurată cu elemente tradiționale. Vorbim despre Vila Roz, o pensiune rurală din Trebujeni, raionul Orhei, care și-a inaugurat noua terasă și a deschis ușile celor două căsuțe pentru turiștii străini. „Vila Roz” a beneficiat de un program de asistență oferit Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională și Guvernul Suediei prin Proiectul de Competitivitate din Moldova.

„Acest loc este într-adevăr unul fascinant și putem vedea atât acele aspecte tradiționale ale satului moldovenesc, acele acoperișuri colorate cu obloane speciale și lucrul minunat pe care l-a făcut doamna”, afirmă reprezentanta USAID Moldova, Karen R. Hilliard.

Terasa spațioasă, plină de lumină și căldură, poate găzdui peste 60 de persoane în orice anotimp al anului și va reprezenta încă un pas spre reinventarea pensiunilor rurale din Republica Moldova.

Și cum tradițiile stau în capul mesei la Vila Roz, oaspeții de rang înalt au fost întâmpinați de o ceată de copii care i-au încântat, iar gazda, Liuba Railean, i-a primit cu pâine și sare.

„Noi avem aici ce arăta si povesti, dincolo de faptul că avem oameni ca doamna Liuba care stie sa vorbeasca si sa arate cum se gateste la noi, cum se canta. Avem în aceasta zona suportul extraordinar al USAID si al Ambasadei SUA pentru care le suntem recunoscatori”, a declarat Monica Babuc, ministrul Culturii, prezentă și ea la eveniment.

După ce s-au ales cu câte un mărțișor în piept, oficialii au fost invitaţi să testeze serviciile oferite de pensiune la un un atelier de gătit prăjituri de casă cu dulceață de trandafiri, flori crescute în grădina vilei.

Noi avem mulți turiști străini. EI au interes deosebit față de mâncarea noastră tradițională. Noi facem și master class pentru pregătirea bucatelor tradiționale”, susține Liuba Railean, proprietara Vila Roz.

Printre primii oficiali străini care au trecut pragul casei proaspăt restaurată a fost și Karen R. Hilliard, reprezentanta USAID Moldova.

„În primul rând avem câteva planuri pentru a susține acest sector, nu e vorba doar de localitatea respectivă. Să suținem Guvernul prin elaborarea unui plan general de dezvoltare a turismului”, explică Karen R. Hilliard.

Pe lângă bucatele tradiționale, „Vila Roz” oferă vizitatorilor o gamă largă de servicii. Pentru cei care se odihnesc citind, pensiunea a instalat hamacuri în aer liber, iar pentru cei care preferă odihna activă stă la dispoziție câteva biciclete care pot fi închiriate.

Despre suportul USAID în industria turismului

Proiectului de Competitivitate din Moldova, implementat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, prin Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA), a susținut industria turismului din RM începând cu anul 2013, realizând pași importanți pentru brandingul, poziționarea și promovarea țării drept o nouă destinație turistică, fiind definită și oferta turistică a țării. Pentru a spori atractivitatea Moldovei din punct de vedere istoric, cultural și gastronomic, precum și pentru a valorifica tradițiile milenare în vinificație, turismul vinicol a fost identificat ca fiind produsul turistic cu cel mai mare potențial de creștere. Abordarea complexă a domeniului se concentrează asupra următoarelor aspecte: promovarea Moldovei ca destinație turistică pe piețele-cheie (campanii, expoziții, branding de țară cu Pomul Vieții și Vinul Moldovei, promovare în presa internațională etc.); modernizarea serviciilor turistice (vinării, pensiuni rurale, artizani etc.); dezvoltarea de noi produse turistice (tururi vinicole și gastronomice, drumeții, ciclism, MICE); îmbunătățirea forței de muncă a sectorului (cunoștințe despre produse, serviciul clienți etc.); creșterea calității furnizorilor de servicii turistice; asigurarea unui cadru legal favorabil pentru turismul intern; elaborarea unei politici de turism și a unei strategii în comun cu Organizația Mondială a Turismului. După o perioadă de stagnare, începând cu anul 2015 fluxul de turiști în RM înregistrează în cele din urmă o anumită creștere importantă. Numărul vizitatorilor străini s-a majorat cu 30%, ajungând la 2,8 milioane, iar în anul 2016 pensiunile rurale au înregistrat de 3 ori mai mulți vizitatori. Stimulate prin activități dinamice de promovare sub brandul „Pomul Vieții” și în cadrul Programului de Stratup în Turism, veniturile operatorilor turistici locali din turismul receptor au crescut cu cca 50%.

Despre Rezervația cultural - naturală „Orheiul Vechi”

Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”, creată prin legea nr. 251 din 4 decembrie 2009 și aflată în subordinea Ministerului Culturii, reprezintă obiectivul patrimonial cu cea mai înaltă pondere turistică în Republica Moldova. În anii 2012-2013, Ministerul Culturii a elaborat Strategia de dezvoltare a culturii “Cultura 2020”, aprobată de către Guvern în anul 2014, care stabilește obiectivele prioritare în domeniul dezvoltării culturii, conservării și punerii în valoare turistică a patrimoniului cultural național, inclusiv a Rezervației cultural-naturale “Orheiul Vechi”. În conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie, în anul 2015, Ministerul Culturii a elaborat și înaintat dosarul de nominalizare a Peisajului Arheologic Orheiul Vechi în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, decizia respectivă a forului internațional fiind preconizată pentru anul 2017. Pregătirea dosarului a fost realizată cu susținerea Ambasadei SUA în R. Moldova.