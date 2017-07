(video) Victoria Morozov: Războiul de pe Nistru m-a făcut să fiu voluntară

Tânăra care de aproape 10 ani face voluntariat și stângere de fonduri pentru R. Moldova, Victoria Mozorov spune că războiul de pe Nistru a avut un impact extrem de mare asupra ei și a decis să se facă voluntară. Despre asta tânăra a vorbit în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

”Sunt originară din regiunea transnistreană care a trecut prin război, impactul acelor evenimente m-au dus spre voluntariat. Am văzut familii suferinde, oameni care au pierdut totul după acel război și nu era nimeni care să îi ajute. Am hotărât atunci că voi face tot posibilul să îi ajut pe cei care sunt în necesitate temporară, fie că este vorba de sărăcie, război, inundații”, a povestit invitata.

Tânăra mai povestește cum familia sa a fost afectată atunci în război. ”Tatăl meu a fost rănit în război, am pierdut casă și tot ce am avut. Și de atunci motivația mea de a-i ajuta pe cei nevoiași a crescut. Copil fiind, am văzut doar oameni suferinzi în acel război, care au avut de pierdut foarte mult, oameni care și-au pierdut speranța în viitor. Astăzi spiritele s-au mai calmat, este diferit, limba pe care o vorbim este diferită, se vorbește mai mult în rusă. Percepția oamenilor despre ce este Rusia și impactul ei asupra țării noastre este diferită”, a explicat Victoria Morozov.

Întrebată dacă mai crede într-o soluție de reîntregire a țării, voluntara consideră că de acest lucru ar trebui să se ocupe politicienii, dacă le pasă.

”Am rude în Ucraina, unde acum este război, sunt foarte empatică cu ceea ce se întâmplă acolo, pentru că este similar. În regiunea transnistreană oamenii sunt dezinformați, nu au acces la știrile din Moldova. Mama mea are cu totul alte concepții despre politica de la Chișinău decât mine și trebuie să comunicăm foarte mult ca ea să înțeleagă ce se întâmplă. Ei în continuare cred că dușmanul lor este R. Moldova”, a conchis invitata.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.