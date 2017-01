(video) Vicepretorul sectorului Centru și activistul Ghenadie Brega s-au luat la harță. Urâtu susține că activistul i-a rupt un deget

Incident la pretura Centru din capitală. Activistul civic Ghenadie Brega și vicepretorul sectorului Centru, Vasile Urâtu, s-au luat la harță chiar în incinta preturii.

Primăria Chișinău a publicat comunicat însoțit de un filmuleț video, în care afirmă că activistul i-ar fi rupt vicepretorului un deget.

Pe de altă parte, Brega susține că ar fi fost lovit inițial cu piciorul în spate de către Urâtu, iar din această cauză a procedat în acest sens.

„Am fost Pretura Centru să cer un comentariu. Pretorul nu era, am încercat să discut cu vice-retorul, dar acesta m-a dat afară din birou. Apoi s-a comportat ca un nesimțit, mă trimetea să mătur. Am mers la celălalt vicepretor dar insul care pretinde că ar fi vice-pretor a alergat după mine și m-a lovit cu piciorul în spate. Am chemat poliția și am depus o plângere. Acum sunt nevoit să mă tratez”, a spus Ghenadie Brega.

Incidentul a fost filmat de către o angajată a preturii, imaginile surprinse de camerele de supraveghere din incinta instituției nu au fost făcute publice.

Autoritățile locale susțin că au sesizat organele de drept pe marginea acestui caz.