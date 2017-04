(video) Vernisajul Vinului invită la un vals de primăvară în nuanțe de rosé

Legendarul eveniment „Vernisajul Vinului” vine să servească în această primăvară pasionaților și amatorilor noutăți proaspete în domeniu – cele mai apreciate vinuri de sezon, noi și de colecție. Ediția a XII-a, cu genericul „Vernisaj în vals de primăvară”, va avea loc pe 27 aprilie, ora 18.00, la „Capitoles Park”. Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), cu susținerea partenerului strategic de dezvoltare, Proiectul de Competitivitate în Moldova al USAID și Guvernului Suediei. Evenimentul se va desfășura într-o atmosferă plăcută de primăvară, cu un decor diafan și aerian, conceptul fiind inspirat de celebra capodoperă a compozitorului Eugen Doga – valsul „Gingașa și tandra mea fiară”.

Gheorghe Arpentin, directorul ONVV: „Vernisajul Vinului este evenimentul cultural care oferă pasionaților ocazia de a descoperi vinurile de calitate produse în Moldova. Iar pentru că strategia de promovare a Vinului Moldovei devine tot mai ambițioasă și mai amplă, la această ediție a Vernisajului ne-am propus să creăm un eveniment satelit, care să dea tonul sezonului de primăvară-vară pentru toți iubitorii de vin, punând accentul pe vinurile rose de o calitate remarcabilă. Acestea vor fi selectate de un panel de experți internaționali în cadrul unei competiții, intitulată la fel de simbolic „Rose Competition”. Ediția a XII-a a Vernisajului Vinului este parte a unei ample campanii de comunicare inițiate de ONVV, „Roses de Moldova”, care va dura până în luna iulie și va cuprinde mai multe evenimente tematice.”

Vizitatorii „Vernisajului în vals de primăvară” vor participa la degustări cu sute de vinuri de calitate premium caracteristice sezonului – albe și rosé, expuse de un număr record de companii vinicole, toate reunite sub brandul de țară Vinul Moldovei. Alături de 37 de vinării consacrate, la Vernisaj vor participa în premieră și 10 vinării care se lansează în premieră pe piața locală cu vinuri de înaltă calitate.

Diana Lazăr, vicedirector, Proiectul de Competitivitate din Moldova al USAID: „Vinul Moldovei beneficiază constant de suportul strategic al Proiectului de Competitivitate din Moldova, care investește în special în performanță și sporirea valorii adăugate a produselor vitivinicole. Un succes remarcabil este participarea la acest Vernisaj a 10 vinării noi, care se lansează în premieră cu vinuri îmbuteliate, după ce au fost echipate cu tehnologii de ultimă oră din granturile alocate și asistate de consultanți locali și străini, prin intermediul Programului „Pick-Up” implementat de Proiectul de Competitivitate și ONVV în 2016. Vernisajul Vinului servește ca punte de lansare pe piața locală dar și pe piețele de export, fiind interconectat cu campania „Wine Friendly” ce demarează imediat după Vernisaj.”

Invitații speciali ai acestei ediții sunt experți internaționali de renume, care sunt invitați în calitate de jurați la „Rose Competition”. În ajun de Vernisaj aceștia vor fi antrenați într-o degustare și un seminar tematic, în cadrul cărora vor aprecia tendințele și vor face o selecție a celor mai emblematice vinuri rosé autohtone al acestui sezon. Printre membrii juriului se numără Nathalie Pouzalgues – oenolog la centrul de Cercetare și Experimentare a Vinului Rose, Franța (singurul centru de analiză a vinurilor rose din lume), Robert Joseph – wine expert și renumit comentator vinicol la nivel mondial din Marea Britanie (fondator al concursului nr. 2 din lume, „London International Wine Challenge”, și editor al revistei „Meininger Wine Business International”), Brigitte Leloup – Maitre Sommelier, vicepreședintele Asociației Somelierilor Europeni, și alți experți de talie mondială. Vinurile rosé selectate de către juriu vor fi propuse spre degustare vizitatorilor Vernisajului, precum și vor fi promovate pe piața locală și externă.

Degustările și prezentările tradiționale de vinuri în cadrul Vernisajului vor fi însoțite de un spectacol cultural în stilul valsului vienez, susținut de dansatorii ansamblului „Codreanca”, pe melodia aleasă drept imn al ediției curente. Evenimentul prezentat de Sergiu Beznițchi va fi acompaniat de formația „Kaiser Band” și va cuprinde tradiționalele momente de divertisment, precum și un moment de caritate, organizatorii urmând să aloce 10% din încasările provenite din vânzările de bilete Școlii de muzică „Eugen Doga” din Chișinău.

Participanții la Vernisajul Vinului, ediția a XII-a, vor primi în dar un pahar cu logo-ul „Wine of Moldova” pentru degustarea vinurilor expuse. În plus, vor putea participa la tombola ediției și procura direct de la producători vinuri la prețuri speciale.

Campania „Roses de Moldova” va continua într-un nou val al programului Wine Friendly, care se va desfășura în perioada mai-iulie sub genericul „La vie en rose”. Programul va conține numeroase traininguri de formare a personalului în materie de servire a vinului, un curs de instruire pentru acreditare cu Diploma de Sommelier European, oferte speciale de vinuri în localurile acreditate și o serie de masterclass-uri cu degustări, devenite deja tradiție.

Despre Vernisajul Vinului

Vernisajul Vinului este un eveniment select, dedicat promovării culturii vinului și a consumului vinului de calitate în Republica Moldova, sub egida brandului de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie”. Evenimentul a fost organizat pentru prima dată în 2011 și are loc în mod tradițional de 2 ori pe an, în ediții de primăvară și de iarnă. Vernisajul Vinului își propune următoarele obiective: stimularea pieței interne a vinurilor de calitate produse în Moldova, creșterea culturii de consum a vinului de calitate, precum și oferirea unei platforme de comunicare între vinificatori și consumatori, unde se lansează noi produse și trenduri de consum.



