(video) Valeriu Munteanu, obligat să-și scoată scoată panourile publicitare. Susține că ar putea fi scos din cursa electorală

„Atunci când am întocmit acest slogan, nu am folosit simbolul de stat al RM și nici al României. Este o formă de reprezentare metaforică a tricolorului, pentru că noi am folosit alte nuanțe cromatice decât cele prevăzute de legislație. Judecătorii s-au făcut a nu vedea argumentele pe care le-a invocat avocatul meu. M-au obligat să dau jos toate panourile care conțin acest slogan”, a declarat Munteanu.





Candidatul a declarat că nu se va conforma deciziei și nu își va scoate panourile publicitare din Chișinău.