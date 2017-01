(video) Valeriu Munteanu: Am studii în securitate și apărare. Candidatura mea s-a discutat la partid

Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu afirmă că la partid s-a discutat și s-a aprobat candidatura sa pentru funcția de ministru al Apărării. Totuși, el nu va fi înaintat până când Curtea Constituțională se va expune asupra dreptului președintelui țării de a accepta sau nu această candidatură. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„Da este adevărat. Este o decizie în acest sens a organului decisional al Partidului Liberal, dar noi am considerat că această problemă, privind numirea și revocarea miniștrilor trebuie tranșată sau explicate din capul locului în raport cu președintele Dodon. Nu era problema în persoana mea. Eu sunt sigur că Constituția este explicită, președintele nu poate să accepte sau să refuse un ministru pentru că așa consideră dumnealui. Noi am făcut o sesizare și după ce se va expune Curtea, PL va înainta primului ministru și el va înainta președintelui un candidat”, explică Valeriu Munteanu.

Totodată, ministrul afirmă că are un master în domeniul securității și ar putea dezbate acest subiect cu oricine.

„Trei ani de zile am făcut un master foarte important la București în securitate unde am avut cel mai bun profesori din București și SUA și în momentul necesar voi putea să polemizez cu oricine vrea pe teme respective. Eu am fost cel care în proporții covârșitoare strategia sau programul politic de securitate și apărare a PL”, susține ministrul Mediului.

Pe de altă parte, Anatol Șalaru, în emisiunea Alb&Negru, susține că Partidul Liberal a pierdut Ministerul Apărării atunci când la cedat socialiștilor.

„Aceasta vorbește despre dorința partidului de a scăpa de mine chiar dacă va pierde Ministerul Apărării. Acest fapt s-a produs fiindcă Dodon a declarat că nu va numi nici un liberal în funcția de ministru al Apărării și nimeni nu poate să-i facă nimic chiar dacă domnul prim-ministru face propuneri. Dodon le respinge de câte ori vrea. Eu știu ce s-a vorbit la Partidul Liberal: „Nu contează ce va fi cu ministerul, important să-l dăm afară pe Șalaru”, a menționat Anatol Șalaru.

Emisiunea poate fi urmărită integral aici.