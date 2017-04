(video) Un promo pentru „The Simpsons” în care Trump este luat în râs a devenit viral pe internet

Celebrul serial de desene animate "The Simpsons" l-a criticat dur pe Donald Trump într-un promo devenit viral dedicat împlinirii a 100 de zile de mandat, în care personajul animat care-l reprezintă se laudă că și-a mărit numărul de adepți pe Twitter și că și-a redus handicapul la golf, relatează AFP.

Cele 84 de secunde postate pe contul de Twitter al comediei satirice de animație a canalului Fox este o avanpremieră la episodul programat duminică, care subliniază că 6,8% din mandatul la Casa Albă a lui Donald Trump s-a scurs deja.

Deja vizionat de cinci milioane de ori pe YouTube vineri, videoclipul în prezent se apropie vertiginos de 6,2 milioane de vizualizări. Acest promo prezintă o noapte furtunoasă într-o Casă Albă sinistră, unde purtătorul de cuvânt al executivului Sean Spicer poate fi văzut spânzurat, cu o pancartă pe care scrie "demisionez" în jurul gâtului.

"Nu îi voi lua locul!", strigă consiliera președintelui Kellyanne Conway, care fuge după ce descoperă cadavrul.

La etaj, personajele caricaturizate care îi reprezintă pe strategul lui Donald Trump, Steve Bannon, și pe ginerele președintelui, Jared Kushner, se bat.

În acest timp, Trump stă așezat pe pat într-o pijama roșie cu smartphone-ul în mână, având alături o carte a fostului prezentator al postului Fox News Bill O'Reilly și un "Ghid al Floridei cu numai zece milioane de dolari pe zi".

"O sută de zile în funcție și am realizat atâtea. Mi-am redus handicapul la golf și contul meu de Twitter are 700 de abonați în plus", spune Trump, în timp ce un teckel care îi servește de perucă i se întoarce pe cap.

"Uitați un proiect de lege pe care trebuie să-l citiți imediat. Reduce impozitele numai pentru republicani", îi spune un asistent.

"Fox News nu poate să-l citească? O să mă uit la ce spun ei", răspunde miliardarul, înainte de a drumul la televizor unde sunt difuzate imagini conform cărora fiica sa Ivanka a devenit judecătoare a Curții supreme, unde își promovează linia vestimentară.

"The Simpsons", care a câștigat 32 de premii Emmy și a prezis că Trump va fi ales președinte încă dintr-un episod din anul 2000, ajunge la finalul celui de al 28-lea sezon. Serialul ar urma să continue să fie produs și difuzat pe micile ecrane cel puțin până la sezonul al 30-lea.