(video) Un nou magazin marca ROGOB, de aceasta data la Căușeni

Cel de-al 20 -le-a magazin specializat marca ROGOB și-a deschis ușile cu drag în orașul Căușeni. Prețuri promoționale, degustări și o gamă largă de produse din carne de calitate superioară a umplut vitrinele din magazin. Deschiderea magazinului a avut loc cu mare fast, fiind ultima zi de vacanța a copiilor, anume ei sau bucurat de un program special cu eroii preferați.

”Înghețata îmi place, ciocolata îmi place. Dar salamul îți place? Da De care? Rogob”, a spus un copil.

„Îs foarte bune”, a afirmat altul.

În noul magazin ROGOB toți consumatorii vor putea găsi cele mai gustoase și calitative mezeluri marca ROGOB, începând de la cele mai populare salamuri precum si bucate din carne gata preparate gătite pe loc și servite cald în magazinul special amenajat.

„Îmi plac produsele ROGOB, eu le procuram înainte din Chișinău, iar recent am văzut pe Facebook că se deschide la Căușeni și am venit cu mare dragoste, cred că o să vin mai des pe aici. La Chișinău plecăm așa de des, dar aici e mai aproape de Bender”.

În următoarele zile cumpărătorii din Căușeni vor putea beneficia si de un card de reducere pentru produsele ROGOB tot ce trebuie să facă să cumpere în valoare de 499 de lei până la data de 14 septembrie.

„Produsele îs foarte bune, prețurile tot îs bune, normale.

Reporter: Cât de des cumpărați de la Rogob?

Pe loc din Căușeni e primul magazin, dar la Chișinău am mai fost de câteva ori”, a spun o cumpărătoare.

„Suntem bucuroși că s-a deschis un magazin în Căușeni, un magazin mare, plăcut, doar că azi e un flux mare de oameni, și e dificil să stăm în rând, însă în general noi cumpărăm și pentru copii crenvurști și noi le consumăm cu mare drag”, afirmă o altă cumpărătoare.

Compania de mezeluri ROGOB deține 20 de magazine specializate in toată Tara. 13 magazine in Chișinău, si alte șapte in Bălți, Soroca, Ungheni, Anenii-Noi, Hâncești și Căușeni.

Directorul rețea Magazine de Andrieș Nicolae promite că în curând vor fi deschise magazine noi și în alte centre raionale.

„Pe viitor ne dorim să deschidem magazine Rogob în toate centrele raionale, cam 40 la număr”, a declarat directorul rețelei de magazine Rogob Nicolae Andrieș.

Compania „ROGOB” SRL a fost fondată în anul 1997 şi este cea mai mare companie producătoare de mezeluri din Republica Moldova.