(video) Un blogger, luat la întrebări de Chirtoacă: Când am fost eu la cazino? Te murdărește cu mizerie și apoi fuge

În cadrul ședinței de astăzi a Primăriei Chișinău, Dorin Chirtoacă a luat la rost un blogger care anterior a scris pe blogul său mai multe articole care l-au vizat direct pe primar. Totul s-a întâmplat în momentul în care bloggerul voia să părăsească sala de ședință.

„Vă rog nu plecați. Haideți să vedem când am fost eu la cazinouri, când am făcut pe mine. Te rog frumos să rămâi, dacă tot ai apărut după un an și ceva, este și un proces în judecată, de ce fugi.

Când am fost eu la cazino? Te murdărește cu muzerie și apoi fuge.

Mizerabili, mizerabili. Eu în viața mea nu am călcat într-un cazino. Sau să-mi spună el mie că eu am umblu prin cazinouri din București sau dracu` știe unde sau că am băut și am făcut pe mine...”, a spus edilul capitalei.

Boggerul a spus că se grăbește, dar i-a promis primarului că îi va vorbi când vor „ieși la o cafea” și a părăsit sala.